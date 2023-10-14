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علي فرج وصيفاً لبطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش

10/14/2023 11:26:03 PM
(MENAFN- Youm7) حصد علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، وصافة بطولة أمريكا المفتوحة التى استضافتها فيلادلفيا، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 196 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.



وخسر علي فرج في مباراة الدور النهائي أمام منافسه النيوزيلندي بول كول بنتيجة 3-2، في مباراة استغرقت 98 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-7, 8-11, 8-11, 12-10.





بينما توجت البطلة المصرية نور الشربيني، لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، بلقب السيدات .



وفازت نور الشربيني في مباراة الدور النهائي على مواطنتها هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة، بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 35 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-6, 11-7.



ويحمل البيروفي دييجو إلياس لقب النسخة الماضية من بطولة أمريكا بمنافسات الرجال، بينما تحمل البطلة المصرية نوران جوهر لقب السيدات.



وابتعد علي فرج بقمة التصنيف العالمي عن أقرب منافسيه دييجو إلياس والذي ودع البطولة من نصف النهائي.












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