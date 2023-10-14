موعد مباراة المنتخب الأولمبي أمام أوزبكستان والقناة الناقلة

MENAFN - Youm7) يخوضمنتخب مصرالأولمبي، بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي مرانه الأخير اليوم، الأحد، في العاصمة الأوزبكية طشقند، استعدادا لمواجهة أوزباكستان ودياً فى ضوء التحضير للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

موعد مباراة المنتخب الأولمبي أمام أوزبكستان

ويستعد المنتخب الأولمبي لمواجهة نظيره المنتخب الأوزبكي فى الخامسة مساء غد الاثنين

بالعاصمة الأوزبكية طشقند.

وحقق المنتخب الأولمبي فوزًا كبيرًا على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المواجهة الودية، التي جمعت المنتخبين الخميس الماضي على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في إطار تحضيرات الفراعنة الصغار لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024.منتخب مصر الأولمبي سجل الهدف الأول عن طريق حسام عبد المجيد، وسجل الثاني عن طريق محمد حمدي، قبل ان يقلص الفارق اللاعب الأردني ليث أبو رحال، لكن ماجد هاني نجح في تسجيل الهدف الثالث للفراعنة.القناة الناقلة لمباراة المنتخب الأولمبي أمام أوزبكستان تنقل مباراة المنتخب الاوليمبى أمام نظيره أوزبكستان على الهواء مباشرة، عبر شاشة قناة أون تايم سبورت.وكان المنتخب الأولمبي قد انتظم فى معسكر مغلق منذ يوم الاثنين الماضى بالقاهرة استعدادًا لخوض ودية الأردن، ومباراة ودية أخرى أمام منتخب أوزبكستان تقام يوم الاثنين المقبل في ملعب الأخير.قائمة المنتخب الأولمبي لمواجهة أوزبكستانوضمت قائمة المنتخب كلا من: "حمزة علاء- علي الجابري- محمد أحمد "سيحا" -أحمد عيد- محمد أشرف- محمد طارق- محمد مغربي- حسام عبد المجيد- زياد فرج- عمر فايد- محمد حمدي- أحمد سيد عبد النبي- محمود عبد الرسول -محمود صابر- عربي بدر- محمد شحاتة- مصطفى سعد- أحمد نبيل "كوكا"- على زعزع- محمود جهاد- أحمد عاطف "قطة"- أحمد جمال- أحمد فوزي- أحمد نادر حواش- ماجد هاني -أسامة فيصل وبلال مظهر عبد الرحمن".