اللجنة الثلاثية تجهز تقريراً عن الزمالك تمهيداً لتسليمه للمجلس الجديد

MENAFN - Youm7) بدأت اللجنة الثلاثية بالزمالك، برئاسة الدكتورعماد البناني المدير التنفيذي وعضوية كل من، أحمد فؤاد الوطن المدير المالي وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي، تجهيز تقرير مفصل عن كافة الملفات التى تمت إدارتها فى فترة توليهم المسئولية من أجل تسليمها لمجلس الإدارة الجديد، عقب إعلان نتيجة الانتخابات، وسيشمل التقرير الحالة التي كان عليها نادى الزمالك وقت تسلمهم مهام الإدارة، والحالة التى سيقومون بتسليم النادى عندها، وكافة المصروفات التي تمت في تلك الفترة وكذلك الإيرادات، حتى يطلع المجلس الجديد على كافة الأمور.

من ناحية أخرى، يجهز الجهاز الفنى للزمالك تقريراً شاملاً ومفصلاً عن الفرق المقرر لها أن تواجه الزمالك بمجموعته فى كأس الكونفدرالية الأفريقية، للتعرف على طرق وأساليب لعبهم ونقاط القوة والضعف التى يملكونها.

وبدأ الجهاز المعاون بتجهيز ملف كامل عن فريق أبو سليم الليبى، خاصة أن اللقاء الأول سيكون معه بعدما أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن تواجد الزمالك على رأس المجموعة الثانية، مع أندية أندية ساجرادا الأنجولى وسوار الغينى وأبو سليم الليبى.

ويواجه الزمالك نظيره أبو سليم الليبى فى القاهرة 26 نوفمبر المقبل فى الجولة الأولى ثم يلتقى سوار الغينى فى الجولة الثانية خارج الأرض فى 3 ديسمبر ثم يعلب ضد ساجرادا الأنجولى فى الجولة الثالثة فى 10 ديسمبر 2023.

وينتقل الزمالك إلى خارج الأرص لمواجهة ساجرادا الأنجولي فى الجولة الرابعة يوم 20 ديسمبر 2023، ثم يواجه أبو سليم الليبي فى الجولة الخامسة خارج الأرض فى 25 فبراير 2024، ثم يلتقى سوار الغيني فى القاهرة يوم 3 مارس 2024.



