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أزمة وسط الملعب تحاصر أهلى كولر قبل مواجهة سيمبا التنزانى

10/14/2023 11:26:03 PM
(MENAFN- Youm7) يواجه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى ، أزمة قبل مواجهة سيمبا التنزانى فى ربع نهائي دوري السوبر الأفريقى المقرر لها الجمعة المقبل فى دار السلام.

ويعانى كولر من عدة غيابات ضربت خط وسط فريقه قبل المباراة المرتقبة، حيث خرج إمام عاشور من حسابات الجهاز الفني لفريقه كونه يحتاج لعشرة أيام قبل الانتظام فى التدريبات الجماعية بسبب معاناته من الإصابة بكدمة شديدة فى الساق ومعها جزع فى الرباط الخارجي للأنكل.

كما تأكد استمرار غياب عمرو السولية، الذى يعانى من شد في العضلة الخلفية منذ نهاية الموسم الماضى، بجانب غموض موقف كريم نيدفيد الذى يعانى من الإصابة ولم يشارك فى أي مباراة منذ عودته من الإعارة من فيوتشر.

ويغيب المالى أليو ديانج عن استعدادات المارد الأحمر لمواجهة بطل تنزانيا بسبب ارتباطه بأداء مباريات الأجندة الدولية مع منتخب بلاده، وسيعود قبل 24 ساعة فقط من السفر لتنزانيا، كما يتواجد مروان عطية لاعب وسط الأهلى في صفوف منتخب مصر الذى يستعد لمواجهة الجزائر ودياً.









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