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أكاديمي كويتي يؤكد ان المشهد الإعلامي تغير مع ظهور صحافة المواطن

10/14/2023 11:26:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 14 - 10 (كونا) -– أكد أستاذ الاعلام في جامعة الكويت الدكتور خالد القحص اليوم السبت أن المشهد الإعلامي تغير مع ظهور (صحافة المواطن) وتنوع منصات البث ووسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الصناعي.
جاء ذلك في تصريح أدلى به د. القحص لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب انطلاق أعمال منتدى كليات الصحافة في العالم العربي والذي ينظمه معهد (الجزيرة) للاعلام بالشراكة مع جامعة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).
وقال القحص إن مشاركة قسم الاعلام في جامعة الكويت بهذا المنتدى يهدف الى تبادل الخبرات مع مختلف كليات الاعلام في العالم العربي والمساهمة في كسب الخبرات الإعلامية الجديدة ليتم تطوير القسم فيها وتزويد الطلاب بالمهارات الضرورية لاسيما مع تطور وسائل الاعلام الحديثة.
وأفاد بأن المنتدى يحاول ردم الفجوة ما بين واقع الدراسة الأكاديمية في الجامعات وواقع المشهد الإعلامي المتغير بظهور الإعلام الرقمي وصحافة الهاتف المحمول وتقنية الواقع الافتراضي وظهور ما يعرف أيضا ب(البودكاست) إضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي.
وذكر ان هذا المنتدى مهم جدا لاسيما ان الاعلام من اهم الأدوات التي تحتاجها المجتمعات لمزيد من التطور والتقدم مشددا على أهمية ربط أقسام الإعلام وخريجيها ومنسوبيها بواقع العمل وسوق العمل الإعلامي خاصة خريجو قسم الاعلام في جامعة الكويت.
ويناقش المنتدى الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والصحفيين ومسؤولي المؤسسات الإعلامية والأكاديمية من داخل وخارج قطر التحديات التي تواجه العمل الإعلامي وخطط الارتقاء بالمهنة ومواكبة التطور وتطوير مهارات العاملين بالحقل الصحفي. (النهاية)

س س س / ر ج



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