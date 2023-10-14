أكاديمي كويتي يؤكد ان المشهد الإعلامي تغير مع ظهور صحافة المواطن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 14 - 10 (كونا) -– أكد أستاذ الاعلام في جامعة الكويت الدكتور خالد القحص اليوم السبت أن المشهد الإعلامي تغير مع ظهور (صحافة المواطن) وتنوع منصات البث ووسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الصناعي.
جاء ذلك في تصريح أدلى به د. القحص لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب انطلاق أعمال منتدى كليات الصحافة في العالم العربي والذي ينظمه معهد (الجزيرة) للاعلام بالشراكة مع جامعة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).
وقال القحص إن مشاركة قسم الاعلام في جامعة الكويت بهذا المنتدى يهدف الى تبادل الخبرات مع مختلف كليات الاعلام في العالم العربي والمساهمة في كسب الخبرات الإعلامية الجديدة ليتم تطوير القسم فيها وتزويد الطلاب بالمهارات الضرورية لاسيما مع تطور وسائل الاعلام الحديثة.
وأفاد بأن المنتدى يحاول ردم الفجوة ما بين واقع الدراسة الأكاديمية في الجامعات وواقع المشهد الإعلامي المتغير بظهور الإعلام الرقمي وصحافة الهاتف المحمول وتقنية الواقع الافتراضي وظهور ما يعرف أيضا ب(البودكاست) إضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي.
وذكر ان هذا المنتدى مهم جدا لاسيما ان الاعلام من اهم الأدوات التي تحتاجها المجتمعات لمزيد من التطور والتقدم مشددا على أهمية ربط أقسام الإعلام وخريجيها ومنسوبيها بواقع العمل وسوق العمل الإعلامي خاصة خريجو قسم الاعلام في جامعة الكويت.
ويناقش المنتدى الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والصحفيين ومسؤولي المؤسسات الإعلامية والأكاديمية من داخل وخارج قطر التحديات التي تواجه العمل الإعلامي وخطط الارتقاء بالمهنة ومواكبة التطور وتطوير مهارات العاملين بالحقل الصحفي. (النهاية)
س س س / ر ج
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