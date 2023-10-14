البحرين تطلق حملة وطنية تحت شعار أغيثوا غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 14 - 10 (كونا) -- اعلنت المؤسسة الملكية البحرينية للأعمال الإنسانية اليوم السبت عن تنظيم حملة لإغاثة الفلسطينيين المتأثرين من الحرب في قطاع غزة تحت شعار "أغيثوا غزة".
وقالت المؤسسة ان هذه الحملة تأتي بتوجيه من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وتحت رعاية ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الشيخ ناصر بن حمد.
وتهدف هذه الحملة الوطنية إلى توحيد الجهود الإنسانية في البحرين لتقديم الدعم اللازم للفلسطينيين حيث ستشارك الوزارات المعنية وغرفة التجارة والصناعة والجمعيات الخيرية والمهنية وكافة أطياف المجتمع في المملكة للمساهمة في هذا العمل الوطني الإنساني. (النهاية)
خ ن ع / ر ج
MENAFN14102023000071011013ID1107241501
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