Sunday, 15 October 2023 08:19 GMT

البحرين تطلق حملة وطنية تحت شعار أغيثوا غزة

10/14/2023 11:25:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 14 - 10 (كونا) -- اعلنت المؤسسة الملكية البحرينية للأعمال الإنسانية اليوم السبت عن تنظيم حملة لإغاثة الفلسطينيين المتأثرين من الحرب في قطاع غزة تحت شعار "أغيثوا غزة".
وقالت المؤسسة ان هذه الحملة تأتي بتوجيه من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وتحت رعاية ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الشيخ ناصر بن حمد.
وتهدف هذه الحملة الوطنية إلى توحيد الجهود الإنسانية في البحرين لتقديم الدعم اللازم للفلسطينيين حيث ستشارك الوزارات المعنية وغرفة التجارة والصناعة والجمعيات الخيرية والمهنية وكافة أطياف المجتمع في المملكة للمساهمة في هذا العمل الوطني الإنساني. (النهاية)

خ ن ع / ر ج



MENAFN14102023000071011013ID1107241501

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث