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الرئيس الفلسطيني يشدد على ضرورة السماح بفتح ممرات انسانية عاجلة في قطاع غزة

10/14/2023 11:25:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 14 - 10 (كونا) -- شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت على ضرورة السماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة في قطاع غزة وتوفير المواد الأساسية والمستلزمات الطبية وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك والرفض الكامل لتهجير المواطنين في القطاع.
وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية ان عباس جدد خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الأمريكي جو بايدن التأكيد "أن السلام والأمن في منطقتنا يتحقق من خلال تنفيذ حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية واستعداد الجانب الفلسطيني للعمل من أجل تحقيق هذا الهدف وضرورة وقف جميع الاعتداءات واحترام القانون الدولي الإنساني فيما يجري بقطاع غزة".
ودعا عباس إلى "ضرورة وقف اعتداءات المستوطنين على أبناء شعبنا في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية ووقف اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك والتي تتسبب بتصعيد الأوضاع".
وأكد رفضه الممارسات التي تتعلق بقتل المدنيين أو التنكيل بهم من الجانبين داعيا الى إطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين.
وجدد الرئيس عباس التأكيد على نبذ العنف والتمسك بالشرعية الدولية والمقاومة الشعبية السلمية والعمل السياسي طريقا لتحقيق الأهداف الوطنية في الحرية والاستقلال.
وقدم كذلك الشكر للرئيس بايدن على اهتمامه ودوره وجهود إدارته في السعي من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والسلام بالمنطقة.
وشدد على استعداد الجانب الفلسطيني للانخراط في تحقيق السلام العادل والشامل بأسرع وقت ممكن مؤكدا أن الأمن والسلام يتحققان من خلال إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة وضرورة الذهاب للحل السياسي وتنفيذ حل الدولتين المبني على الشرعية الدولية والحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني في دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.
وفي اليوم الثامن للحرب التي شنتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة اعلن اليوم عن استشهاد اكثر من 400 فلسطيني واصابة 1500 آخرين في اكثر الايام دموية منذ بدء العدوان الذي يستهدف البيوت والابراج السكنية والمؤسسات. (النهاية)

ن ق / ر ج



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