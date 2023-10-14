الرئيس الفلسطيني يشدد على ضرورة السماح بفتح ممرات انسانية عاجلة في قطاع غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 14 - 10 (كونا) -- شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت على ضرورة السماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة في قطاع غزة وتوفير المواد الأساسية والمستلزمات الطبية وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك والرفض الكامل لتهجير المواطنين في القطاع.
وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية ان عباس جدد خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الأمريكي جو بايدن التأكيد "أن السلام والأمن في منطقتنا يتحقق من خلال تنفيذ حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية واستعداد الجانب الفلسطيني للعمل من أجل تحقيق هذا الهدف وضرورة وقف جميع الاعتداءات واحترام القانون الدولي الإنساني فيما يجري بقطاع غزة".
ودعا عباس إلى "ضرورة وقف اعتداءات المستوطنين على أبناء شعبنا في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية ووقف اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك والتي تتسبب بتصعيد الأوضاع".
وأكد رفضه الممارسات التي تتعلق بقتل المدنيين أو التنكيل بهم من الجانبين داعيا الى إطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين.
وجدد الرئيس عباس التأكيد على نبذ العنف والتمسك بالشرعية الدولية والمقاومة الشعبية السلمية والعمل السياسي طريقا لتحقيق الأهداف الوطنية في الحرية والاستقلال.
وقدم كذلك الشكر للرئيس بايدن على اهتمامه ودوره وجهود إدارته في السعي من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والسلام بالمنطقة.
وشدد على استعداد الجانب الفلسطيني للانخراط في تحقيق السلام العادل والشامل بأسرع وقت ممكن مؤكدا أن الأمن والسلام يتحققان من خلال إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة وضرورة الذهاب للحل السياسي وتنفيذ حل الدولتين المبني على الشرعية الدولية والحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني في دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.
وفي اليوم الثامن للحرب التي شنتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة اعلن اليوم عن استشهاد اكثر من 400 فلسطيني واصابة 1500 آخرين في اكثر الايام دموية منذ بدء العدوان الذي يستهدف البيوت والابراج السكنية والمؤسسات. (النهاية)
ن ق / ر ج
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