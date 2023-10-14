وزير الدفاع الامريكي يؤكد أهمية التزام الاحتلال الاسرائيلي بحماية المدنيين في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 14 - 10 (كونا) –- اكد وزير الدفاع الامريكي لويد اوستن اليوم السبت ضرورة "التزام" الاحتلال الاسرائيلي بقانون الحرب بما في ذلك حماية المدنيين في قطاع غزة.
وذكرت وزارة الدفاع الامريكية في بيان ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه اوستن مع وزير دفاع الاحتلال الاسرائيلي يواف غالانت وذلك مع استمرار قوات الاحتلال في تصعيدها العسكري بالقطاع ما ادى الى استشهاد مئات الفلسطينيين واصابة الاف آخرين جراء القصف المستمر لاكثر من اسبوع.
واضاف البيان ان الاتصال الهاتفي يأتي في اطار المشاورات الثنائية حول سبل الرد على هجمات حركة (حماس) مجددا التأكيد على "التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن إسرائيل".
واوضح ان لويد اكد ضرورة التزام الاحتلال الاسرائيلي بحماية المدنيين ومعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة فيما ناقش الجانبان حسب البيان مسألة احتجاز (حماس) للرهائن المدنيين.
وأشار الى ان وزير الدفاع الامريكي بحث جهود بلاده لتعزيز قدرات الدفاع الجوي الإسرائيلية بهدف "ردع أي دولة أو جهة غير حكومية تسعى إلى تصعيد هذه الحرب".
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد اعلنت في وقت سابق اليوم السبت ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال المتواصل على الشعب الفسطيني في غزة والضفة الى 2269 شهيدا واكثر من 9814 جريحا داعية المجتمع الدولي والامم المتحدة والمنظمات الحقوقية والانسانية والدولية الى توفير حماية عاجلة للشعب الفلسطيني. (النهاية)
أ م م / ر ج
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