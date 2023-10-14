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وزير الدفاع الامريكي يؤكد أهمية التزام الاحتلال الاسرائيلي بحماية المدنيين في غزة

10/14/2023 11:25:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 14 - 10 (كونا) –- اكد وزير الدفاع الامريكي لويد اوستن اليوم السبت ضرورة "التزام" الاحتلال الاسرائيلي بقانون الحرب بما في ذلك حماية المدنيين في قطاع غزة.
وذكرت وزارة الدفاع الامريكية في بيان ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه اوستن مع وزير دفاع الاحتلال الاسرائيلي يواف غالانت وذلك مع استمرار قوات الاحتلال في تصعيدها العسكري بالقطاع ما ادى الى استشهاد مئات الفلسطينيين واصابة الاف آخرين جراء القصف المستمر لاكثر من اسبوع.
واضاف البيان ان الاتصال الهاتفي يأتي في اطار المشاورات الثنائية حول سبل الرد على هجمات حركة (حماس) مجددا التأكيد على "التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن إسرائيل".
واوضح ان لويد اكد ضرورة التزام الاحتلال الاسرائيلي بحماية المدنيين ومعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة فيما ناقش الجانبان حسب البيان مسألة احتجاز (حماس) للرهائن المدنيين.
وأشار الى ان وزير الدفاع الامريكي بحث جهود بلاده لتعزيز قدرات الدفاع الجوي الإسرائيلية بهدف "ردع أي دولة أو جهة غير حكومية تسعى إلى تصعيد هذه الحرب".
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد اعلنت في وقت سابق اليوم السبت ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال المتواصل على الشعب الفسطيني في غزة والضفة الى 2269 شهيدا واكثر من 9814 جريحا داعية المجتمع الدولي والامم المتحدة والمنظمات الحقوقية والانسانية والدولية الى توفير حماية عاجلة للشعب الفلسطيني. (النهاية)

أ م م / ر ج



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