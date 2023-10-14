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مجلس الأمن الدولي يدين الهجوم الإرهابي على مسجد شمالي أفغانستان

10/14/2023 11:25:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 14 - 10 (كونا) -- دان مجلس الأمن الدولي اليوم السبت بأشد العبارات "الهجوم الإرهابي الشنيع" الذي استهدف مسجدا في شمال أفغانستان وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات.
وجدد أعضاء المجلس في بيان صحفي التأكيد على أن الإرهاب بجميع أشكاله يمثل "أحد أخطر التهديدات على السلم والأمن في أفغانستان والعالم أيضا" معتبرين أي أعمال إرهابية "إجرامية وغير مبررة بغض النظر عن دوافعها ومكان وزمان وقوعها".
وشدد البيان على الحاجة لمحاسبة مرتكبي ومنظمي هذه الأعمال الإرهابية المستنكرة وتقديمهم إلى العدالة فيما حث جميع الدول على التعاون بشكل نشط بهذا الشأن مع كافة السلطات المعنية بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأعرب الأعضاء عن تعاطفهم العميق وتعازيهم لأسر الضحايا وتمنوا الشفاء العاجل للمصابين.
وأكد مجلس الأمن ضرورة أن تحارب جميع الدول بكل السبل - بموجب ميثاق الأمم المتحدة - التهديدات الماثلة أمام السلم والأمن الدوليين الناجمة عن الأعمال الإرهابية.
وكانت تقارير إخبارية قد أفادت بمقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص وإصابة 17 آخرين جراء التفجير الذي استهدف مسجدا في مدينة (بل خمري) بولاية (بغلان) شمال أفغانستان. (النهاية)

ع س ت / ر ج



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