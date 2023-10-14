مجلس الأمن الدولي يدين الهجوم الإرهابي على مسجد شمالي أفغانستان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 14 - 10 (كونا) -- دان مجلس الأمن الدولي اليوم السبت بأشد العبارات "الهجوم الإرهابي الشنيع" الذي استهدف مسجدا في شمال أفغانستان وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات.
وجدد أعضاء المجلس في بيان صحفي التأكيد على أن الإرهاب بجميع أشكاله يمثل "أحد أخطر التهديدات على السلم والأمن في أفغانستان والعالم أيضا" معتبرين أي أعمال إرهابية "إجرامية وغير مبررة بغض النظر عن دوافعها ومكان وزمان وقوعها".
وشدد البيان على الحاجة لمحاسبة مرتكبي ومنظمي هذه الأعمال الإرهابية المستنكرة وتقديمهم إلى العدالة فيما حث جميع الدول على التعاون بشكل نشط بهذا الشأن مع كافة السلطات المعنية بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأعرب الأعضاء عن تعاطفهم العميق وتعازيهم لأسر الضحايا وتمنوا الشفاء العاجل للمصابين.
وأكد مجلس الأمن ضرورة أن تحارب جميع الدول بكل السبل - بموجب ميثاق الأمم المتحدة - التهديدات الماثلة أمام السلم والأمن الدوليين الناجمة عن الأعمال الإرهابية.
وكانت تقارير إخبارية قد أفادت بمقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص وإصابة 17 آخرين جراء التفجير الذي استهدف مسجدا في مدينة (بل خمري) بولاية (بغلان) شمال أفغانستان. (النهاية)
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