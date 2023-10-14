Sunday, 15 October 2023 08:19 GMT

زعماء الاتحاد الأوروبي يعقدون قمة استثنائية الثلاثاء لبحث الأوضاع في غزة

10/14/2023 11:25:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 14 - 10 (كونا) -- تم اليوم السبت توجيه دعوة لزعماء دول الاتحاد الأوروبي لعقد قمة استثنائية يوم الثلاثاء المقبل من أجل بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة الفلسطيني.
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في الدعوة الى القمة والتي وجهها لزعماء الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد "إن المشاهد المأساوية التي تتكشف في قطاع غزة نتيجة الحصار ونقص الاحتياجات الأساسية بالإضافة إلى الدمار الناجم عن القصف الكبير تدق أجراس الإنذار في المجتمع الدولي".
وأضاف ميشيل أنه "في ضوء ذلك أود عقد اجتماع استثنائي للمجلس الأوروبي وذلك عبر تقنية الاتصال بالفيديو على أن يكون الموعد يوم الثلاثاء 17 أكتوبر عند الساعة الخامسة والنصف عصرا".
واعتبر "أن هذا الصراع له عواقب كثيرة بما في ذلك بالنسبة لنا في الاتحاد الأوروبي وبالتالي يجب على الاتحاد أن يعمل على تقديم المساعدة الإنسانية وتجنب التصعيد الإقليمي للصراع وأي انتهاكات للقانون الإنساني".
ودعا كذلك إلى مشاركة قوية مع الجهات الفاعلة الإقليمية لأنها الأكثر تأثرا بالنزاع ويمكن أن تلعب دورا فعالا. (النهاية)

ن خ / ر ج



MENAFN14102023000071011013ID1107241497

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث