زعماء الاتحاد الأوروبي يعقدون قمة استثنائية الثلاثاء لبحث الأوضاع في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 14 - 10 (كونا) -- تم اليوم السبت توجيه دعوة لزعماء دول الاتحاد الأوروبي لعقد قمة استثنائية يوم الثلاثاء المقبل من أجل بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة الفلسطيني.
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في الدعوة الى القمة والتي وجهها لزعماء الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد "إن المشاهد المأساوية التي تتكشف في قطاع غزة نتيجة الحصار ونقص الاحتياجات الأساسية بالإضافة إلى الدمار الناجم عن القصف الكبير تدق أجراس الإنذار في المجتمع الدولي".
وأضاف ميشيل أنه "في ضوء ذلك أود عقد اجتماع استثنائي للمجلس الأوروبي وذلك عبر تقنية الاتصال بالفيديو على أن يكون الموعد يوم الثلاثاء 17 أكتوبر عند الساعة الخامسة والنصف عصرا".
واعتبر "أن هذا الصراع له عواقب كثيرة بما في ذلك بالنسبة لنا في الاتحاد الأوروبي وبالتالي يجب على الاتحاد أن يعمل على تقديم المساعدة الإنسانية وتجنب التصعيد الإقليمي للصراع وأي انتهاكات للقانون الإنساني".
ودعا كذلك إلى مشاركة قوية مع الجهات الفاعلة الإقليمية لأنها الأكثر تأثرا بالنزاع ويمكن أن تلعب دورا فعالا. (النهاية)
ن خ / ر ج
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