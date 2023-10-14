عدوان للاحتلال الإسرائيلي أخرج مطار حلب السوري من الخدمة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 14 - 10 (كونا) -- أعلنت السلطات السورية اليوم السبت استهداف مطار حلب بالصواريخ وإخراجه من الخدمة.
وذكرت وكالة الأنباء السورية أنه عند الساعة 35ر11 من مساء يوم السبت "نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفا مطار حلب الدولي ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بالمطار وخروجه عن الخدمة".
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الأراضي السورية منذ عام 2011 علما أنه منذ يومين قصف مطاري دمشق وحلب وأخرجهما من الخدمة. (النهاية)
أ ب / ر ج
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