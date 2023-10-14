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عدوان للاحتلال الإسرائيلي أخرج مطار حلب السوري من الخدمة

10/14/2023 11:25:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 14 - 10 (كونا) -- أعلنت السلطات السورية اليوم السبت استهداف مطار حلب بالصواريخ وإخراجه من الخدمة.
وذكرت وكالة الأنباء السورية أنه عند الساعة 35ر11 من مساء يوم السبت "نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفا مطار حلب الدولي ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بالمطار وخروجه عن الخدمة".
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الأراضي السورية منذ عام 2011 علما أنه منذ يومين قصف مطاري دمشق وحلب وأخرجهما من الخدمة. (النهاية)

أ ب / ر ج



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