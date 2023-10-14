اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين تقرر زيادة التمويل واعتماد مقعد جديد لافريقيا في المجلس التنفيذي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) مراكش - 14 - 10 (كونا) -- خلصت الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين والمقامة في مدينة مراكش المغربية اليوم السبت الى زيادة حصص التمويل واعتماد مقعد جديد للقارة الافريقية في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وقالت رئيسة لجنة الصندوق الدولي وزيرة المالية الاسبانية ناديا كاليفينو خلال ندوة مشتركة مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا ان زيادة حصص التمويل "من شأنه تأمين الاستقرار المالي وتمكين الدول الاقل دخلا من الدعم اللازم".
وبخصوص اعتماد مقعد جديد للقارة الافريقية في المجلس التنفيذي للصندوق قالت كاليفينو "ان ذلك من شأنه تعزيز صوت افريقيا في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي" علما ان هذا هو المقعد الثالث لافريقيا في المجلس.
من جانبها اعربت جورجييفا عن ارتياحها لقرار اعتماد مقعد جديد لافريقيا لافتة ان ذلك كان محل دعم واجماع خلال الاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين الدوليتين والتي تمت في دولة افريقية.
واوضحت جورجييفا ان الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين في مراكش حققت أهدافا أساسية من بينها اتفاق اعضاء صندوق النقد الدولي على مراجعة المادة 16 من اتفاقية انشاء الصندوق بما سيمكن من زيادة الحصص وتوفير امكانيات لدعم الدول الاقل دخلا. (النهاية)
م ر ي / ر ج
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