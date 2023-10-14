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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش

10/14/2023 11:25:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) تذكر أن اكثر من 20 فلسطينيا استشهدوا وأصيب العشرات في قصف لطائرات قوات الاحتلال الاسرائيلية على منزل في مدينة (دير البلح) وسط قطاع غزة ليرتفع بذلك عدد الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان إلى نحو 2289 شهيدا.
بيروت - شخصان يقتلان جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة (شبعا) بجنوب لبنان والوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية تشير الى أن القتيلين هما لبناني وزوجته.
عمان - السلطات السورية تعلن أنه تم استهداف مطار حلب بالصواريخ وإخراجه من الخدمة ووكالة الأنباء السورية تقول إن العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفا مطار حلب الدولي ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بالمطار وخروجه عن الخدمة.
باريس - السلطات الفرنسية تخلي قصر فرساي أحد أبرز المعالم التاريخية في فرنسا بعد إنذار بوجود قنبلة ومحطة (بي إف إم) الإخبارية تقول إن الشرطة الفرنسية أكدت أنه جرى إخلاء القصر والحدائق المحيطة بعد هذا التهديد. (النهاية) ر ج

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