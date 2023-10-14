موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) تذكر أن اكثر من 20 فلسطينيا استشهدوا وأصيب العشرات في قصف لطائرات قوات الاحتلال الاسرائيلية على منزل في مدينة (دير البلح) وسط قطاع غزة ليرتفع بذلك عدد الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان إلى نحو 2289 شهيدا.
بيروت - شخصان يقتلان جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة (شبعا) بجنوب لبنان والوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية تشير الى أن القتيلين هما لبناني وزوجته.
عمان - السلطات السورية تعلن أنه تم استهداف مطار حلب بالصواريخ وإخراجه من الخدمة ووكالة الأنباء السورية تقول إن العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفا مطار حلب الدولي ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بالمطار وخروجه عن الخدمة.
باريس - السلطات الفرنسية تخلي قصر فرساي أحد أبرز المعالم التاريخية في فرنسا بعد إنذار بوجود قنبلة ومحطة (بي إف إم) الإخبارية تقول إن الشرطة الفرنسية أكدت أنه جرى إخلاء القصر والحدائق المحيطة بعد هذا التهديد. (النهاية) ر ج
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