تركيا تدين استهداف المدنيين الأبرياء في فلسطين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 تشرين الأول (بترا)- أعرب وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، عن رفض بلاده وإدانتها الهجمات التي تستهدف المدنيين الأبرياء في فلسطين.
وجدد فيدان دعوة تركيا لإسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي والقيم الإنسانية. وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري بالعاصمة القاهرة أمس السبت، عقّب خلاله على مستجدات التوتر الإسرائيلي الفلسطيني.
وبحسب وكالة الأناضول التركي للأنباء، أضاف: "بالطبع نرفض وندين الهجمات التي تستهدف المدنيين الأبرياء وتوقع خسائر في أرواحهم في فلسطين".
وأشار فيدان إلى وصول طائرة مساعدات تركية أمس الجمعة الأراضي المصرية تمهيدا لنقلها لغزة إثر المستجدات الأخيرة، مؤكدا أن مساعدات أنقرة ستتواصل إلى القطاع.
وأوضح فيدان أن تركيا نجحت في إجلاء 30 من مواطنيها مزدوجي الجنسية من أصل 300 في غزة.
--(بترا)
رصد / ف ق/أز / ع ط
15/10/2023 00:15:33
MENAFN14102023000117011021ID1107241493
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