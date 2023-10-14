تركيا تدين استهداف المدنيين الأبرياء في فلسطين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الأول (بترا)- أعرب وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، عن رفض بلاده وإدانتها الهجمات التي تستهدف المدنيين الأبرياء في فلسطين.

وجدد فيدان دعوة تركيا لإسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي والقيم الإنسانية. وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري بالعاصمة القاهرة أمس السبت، عقّب خلاله على مستجدات التوتر الإسرائيلي الفلسطيني.

وبحسب وكالة الأناضول التركي للأنباء، أضاف: "بالطبع نرفض وندين الهجمات التي تستهدف المدنيين الأبرياء وتوقع خسائر في أرواحهم في فلسطين".

وأشار فيدان إلى وصول طائرة مساعدات تركية أمس الجمعة الأراضي المصرية تمهيدا لنقلها لغزة إثر المستجدات الأخيرة، مؤكدا أن مساعدات أنقرة ستتواصل إلى القطاع.

وأوضح فيدان أن تركيا نجحت في إجلاء 30 من مواطنيها مزدوجي الجنسية من أصل 300 في غزة.

--(بترا)

رصد / ف ق/أز / ع ط

15/10/2023 00:15:33

