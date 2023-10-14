آلاف الأشخاص يتظاهرون في جنيف تضامناً مع فلسطين

آلاف الأشخاص يتظاهرون في جنيف تضامناً مع فلسطين
التاريخ
10/14/2023 11:25:49 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 تشرين الأول (بترا)- تظاهر آلاف الأشخاص تضامنا مع الفلسطينيين في جنيف، اليوم السبت لاستمرار قصف الجيش الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة.
ووفقاً لـ(فرانس برس)، شارك في التظاهرة أكثر من 6000 شخص بوجود مراقبة مشددة من الشرطة. حيث حملوا لافتات كتب عليها "حرروا فلسطين"، وهم يهتفون "إسرائيل قاتلة" ويلوحون بالأعلام الفلسطينية، كما حمل المتظاهرون لافتات تقول "ما تطلقون عليه دفاعا عن النفس هو في الواقع إبادة جماعية" و"أنهوا الفصل العنصري" و"قاطعوا إسرائيل" و"أنقذوا أطفال غزة".
--(بترا)
أ ن/أز/ ع ط
15/10/2023 00:02:23
MENAFN14102023000117011021ID1107241492
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