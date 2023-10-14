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آلاف الأشخاص يتظاهرون في جنيف تضامناً مع فلسطين

10/14/2023 11:25:49 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 تشرين الأول (بترا)- تظاهر آلاف الأشخاص تضامنا مع الفلسطينيين في جنيف، اليوم السبت لاستمرار قصف الجيش الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة.
ووفقاً لـ(فرانس برس)، شارك في التظاهرة أكثر من 6000 شخص بوجود مراقبة مشددة من الشرطة. حيث حملوا لافتات كتب عليها "حرروا فلسطين"، وهم يهتفون "إسرائيل قاتلة" ويلوحون بالأعلام الفلسطينية، كما حمل المتظاهرون لافتات تقول "ما تطلقون عليه دفاعا عن النفس هو في الواقع إبادة جماعية" و"أنهوا الفصل العنصري" و"قاطعوا إسرائيل" و"أنقذوا أطفال غزة".
--(بترا)
أ ن/أز/ ع ط
15/10/2023 00:02:23

MENAFN14102023000117011021ID1107241492

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