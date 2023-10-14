المـقاولـين تتبرع بـ 100 ألـف دينار لصالح غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 تشرين الأول (بترا)- قررت نقابة المقاولين التبرع بمبلغ 100 ألف دينار لصالح نصرة صمود الأهل عبر حساب أمانات أسمته "طوفان الأقصى".
وأطلقت حملة لجمع التبرعات لصالح قطاع غزة من خلال مركز النقابة وفروعها في المحافظات، حيث ستستمر حتى نهاية الأسبوع من الساعة الثانية عشرة ظهرا ولغاية الرابعة مساء يومياً، على أن يتم التنسيق مع اللجنة العليا لإعمار فلسطين والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لإيصال الدعم لاحقاً.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد في دار النقابة بحضور نقيب وأعضاء مجلس النقابة وأمناء سر الفروع وحشد من المقاولين.
وقال نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري، أن الشعب المرابط في فلسطين سيبقى على الدوام في وجدان وضمير كل المقاولين ومن خلفهم الشعب الأردني ، وأن " نقابة المقاولين" ستبقى على العهد تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وستقدم كل ما تملك وتستطيع، نصرة للمرابطين .
وأضاف، أن ما يقوم به الصهاينة في فلسطين يمثل استفزازاً صارخاً لمشاعر أكثر من مليار مسلم حول العالم ، كما أنه ينذر" بعواقب وخيمة "لطالما حذر منها جلالته الملك في كافة المنتديات الدولية والعالمية.
وأثنت نقابة المقاولين على جهود جلالة الملك عبد الله الثاني الذي حذر من تهجير الفلسطينيين وعلى المساعي التي يبذلها لوقف الحرب.
(بترا)
رش/أز/ ع ط
14/10/2023 23:42:07
MENAFN14102023000117011021ID1107241491
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