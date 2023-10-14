المـقاولـين تتبرع بـ 100 ألـف دينار لصالح غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 تشرين الأول (بترا)- قررت نقابة المقاولين التبرع بمبلغ 100 ألف دينار لصالح نصرة صمود الأهل عبر حساب أمانات أسمته "طوفان الأقصى".

وأطلقت حملة لجمع التبرعات لصالح قطاع غزة من خلال مركز النقابة وفروعها في المحافظات، حيث ستستمر حتى نهاية الأسبوع من الساعة الثانية عشرة ظهرا ولغاية الرابعة مساء يومياً، على أن يتم التنسيق مع اللجنة العليا لإعمار فلسطين والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لإيصال الدعم لاحقاً.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد في دار النقابة بحضور نقيب وأعضاء مجلس النقابة وأمناء سر الفروع وحشد من المقاولين.

وقال نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري، أن الشعب المرابط في فلسطين سيبقى على الدوام في وجدان وضمير كل المقاولين ومن خلفهم الشعب الأردني ، وأن " نقابة المقاولين" ستبقى على العهد تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وستقدم كل ما تملك وتستطيع، نصرة للمرابطين .

وأضاف، أن ما يقوم به الصهاينة في فلسطين يمثل استفزازاً صارخاً لمشاعر أكثر من مليار مسلم حول العالم ، كما أنه ينذر" بعواقب وخيمة "لطالما حذر منها جلالته الملك في كافة المنتديات الدولية والعالمية.

وأثنت نقابة المقاولين على جهود جلالة الملك عبد الله الثاني الذي حذر من تهجير الفلسطينيين وعلى المساعي التي يبذلها لوقف الحرب.

(بترا)

رش/أز/ ع ط

14/10/2023 23:42:07