Sunday, 15 October 2023 08:18 GMT

المـقاولـين تتبرع بـ 100 ألـف دينار لصالح غزة

10/14/2023 11:25:49 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 تشرين الأول (بترا)- قررت نقابة المقاولين التبرع بمبلغ 100 ألف دينار لصالح نصرة صمود الأهل عبر حساب أمانات أسمته "طوفان الأقصى".
وأطلقت حملة لجمع التبرعات لصالح قطاع غزة من خلال مركز النقابة وفروعها في المحافظات، حيث ستستمر حتى نهاية الأسبوع من الساعة الثانية عشرة ظهرا ولغاية الرابعة مساء يومياً، على أن يتم التنسيق مع اللجنة العليا لإعمار فلسطين والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لإيصال الدعم لاحقاً.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد في دار النقابة بحضور نقيب وأعضاء مجلس النقابة وأمناء سر الفروع وحشد من المقاولين.
وقال نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري، أن الشعب المرابط في فلسطين سيبقى على الدوام في وجدان وضمير كل المقاولين ومن خلفهم الشعب الأردني ، وأن " نقابة المقاولين" ستبقى على العهد تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وستقدم كل ما تملك وتستطيع، نصرة للمرابطين .
وأضاف، أن ما يقوم به الصهاينة في فلسطين يمثل استفزازاً صارخاً لمشاعر أكثر من مليار مسلم حول العالم ، كما أنه ينذر" بعواقب وخيمة "لطالما حذر منها جلالته الملك في كافة المنتديات الدولية والعالمية.
وأثنت نقابة المقاولين على جهود جلالة الملك عبد الله الثاني الذي حذر من تهجير الفلسطينيين وعلى المساعي التي يبذلها لوقف الحرب.
(بترا)
رش/أز/ ع ط
14/10/2023 23:42:07

MENAFN14102023000117011021ID1107241491

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث