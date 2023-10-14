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الاتحاد الأوروبي يزيد مساعداته ثلاثة أضعاف لغزة

10/14/2023 11:25:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 تشرين الأول (بترا)- قالت المفوضية الأوروبية، اليوم السبت، إنها سترفع مساعداتها الإنسانية الحالية لغزة إلى ثلاثة أضعاف، لتصل إلى 75 مليون يورو (78.8 مليون دولار)، مشيرة إلى أنها ستعمل مع وكالات الأمم المتحدة لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين إليها.
وقالت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، إنه بعد محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ستزيد المفوضية فورًا حزمة المساعدات الإنسانية لغزة بمبلغ قدره 50 مليون يورو، وسيرفع ذلك المجموع إلى أكثر من 75 مليون يورو.
وقرر الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي الإبقاء على مساعداته للفلسطينيين، متراجعا عما قاله مفوض بالاتحاد عن أن المفوضية الأوروبية قررت وضع جميع مساعداتها التنموية للفلسطينيين، البالغة قيمتها 691 مليون يورو، قيد المراجعة.
--(بترا)
أ ن/ِأز/ ع ط
14/10/2023 23:48:49

MENAFN14102023000117011021ID1107241490

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