أصالة وعمر خيرت يفتتحان مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ32

MENAFN - Youm7) تحيى النجمة أصالة، حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32، المقرر انطلاقه على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، كما سيقدم الموسيقار عمر خيرت فقرة خلال حفل الافتتاح، وذلك يوم الثلاثاء 24 أكتوبر الجارى.

يشار إلى أن الدورة 32 لمهرجان ومؤتمرالموسيقى العربية تتضمن

38 حفلاً يحييها 120 فنانًا منهم 90 مطربًا ومطربة هم حـســب ترتيب الحفلات اصالة، محيي صلاح، أحمد الوزيري، أحمد محسن، أنغام مصطفي، نهي حافظ، أحمد إبراهيم، ندي غالب، محمد الخولي، أمير الرفاعي، كريم زيدان، أيمن مصطفى،

مي فاروق، ياسر سليمان، رحاب عمر، خالد سليم، أحمد حسن، تامر نجاح، حسام صقر، طه حسين، أمنية سمير، أحمد العمري، علي الحجار، محمد متولي، إيناس عز الدين، غادة آدم، نهاد فتحي، أسماء كمال، بتول بني، إسماعيل صادق، أحمد عفت، فرح الموجي، إيمان عبد الغني، هاني شاكر، عبير نعمة، سعيد عثمان، مصطفي النجدي، أميرة أحمد، مؤمن خليل، رحاب مطاوع، داليا عبد الوهاب، أحمد جمال، حنان عصام، حمزة نمرة، آيات فاروق، محمد حسن، أحمد عصام، سامح منير، هند النحاس، سارة زكي، محمد الطوخي، إبراهيم فاروق، مدحت صالح، آية عبد الله، منار سمير، أجفان، نداء شرارة، مروة ناجي، أحمد صبري، إسلام رفعت، رضوي سعيد، مازن دراز، تامر عبد النبي، وعد البحري، يحيي عبد الحليم، كنزي، كارمن سليمان، تامر عاشور، ريم حمدي، ريم كمال، أحمد سعيد، مي حسن، حسام حسني، السيد وهب الله، ألاء أيوب، مصطفى سعد، ياسر سعيد، مروة حمدي، دعاء رجب، إيمان باقي، ريهام عبد الحكيم، وليد حيدر، محمد طارق، صابرين النجيلي، أشرف وليد، سمية وجدى، أميمة طالب (تونس)، أحمد سعد، فؤاد زبادي (المغرب)، أنغام .

10 عازفين سوليست هم: عمر خيرت (بيانو)، أحمد محمد درويش البحر(كمان)، محمد ظهير(كمان)، الطفل أحمد (الإمارات) (بيانو)، إيهاب صبحي (كمان)، ماجد سرور (قانون)، مدثر أبو الوفا (عود)، تيريو يحيي مهدي (تشيللو) حازم شاهين (عود) سعيد كمال (كمان).

كما تشارك 9 فرق هى: الموسيقي العربية للتراث، أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغاء العربى، الإنشاد الديني، القومية العربية للموسيقى، عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، ام كلثوم للموسيقى العربية، الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية، الفرقة السلطانية الاولي للموسيقي والفنون الشعبية، كنوز اضافة إلى عدد من المجموعات الموسيقية.

إلى جانب 20 قائد للفرق وهم هاني فرحات، فاروق البابلي، محب فؤاد، محمد الموجي، يحيي الموجي، عمر فرحات، حازم القصبجي، هشام جبر، سليم سحاب، أحمد عامر، مصطفي حلمي، أحمد عويضة، محمد عبد الستار، ناير ناجي ، إيهاب عبد الحميد، صلاح غباشي، أمير عبد المجيد، محمود عثمان، حسن شرارة، ماجد سرور.