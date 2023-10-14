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أحمد الفيشاوى يعيش قصة حب مع نوال عبد الشافى بفيلم عادل مش عادل

10/14/2023 11:25:43 PM
(MENAFN- Youm7) يعيش الفنان أحمد الفيشاوى قصة حب من الفنانة نوال عبد الشافي، ضمن أحداث فيلم "عادل مش عادل" التي تشارك في بطولته في السينما بعد نجاحها في أغنية "مخاصماك" التي تخطت حاجز 100 مليون مشاهدة على اليوتيوب.



وأعربت الفنانة نوال عن سعادتها بالمشاركة في العمل التي يعد الأول لها في السينما وتتمنى أن ينال إعجاب الجمهور حيث تشارك في الفيلم بالغناء والتمثيل، حيث إنتهت من تصوير مشاهدها وتراهن عليه بقوة وتعتبره خطوة مهمة فى مشوارها.




















فيلم "عادل مش عادل" انطلق تصويره من فترة ومن بطولة الفنان احمد الفيشاوى وشيرى عادل، دينا، محمد رضوان، وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.



وتخطت مؤخرا أغنية“مخاصماك” للمطربة نوال عبد الشافى حاجز 500 مليون مشاهدة على التيك توك، ويعد رقم كبير منذ طرحها وأصبحت الأكثر استماعا في الفترة الأخيرة نظرا لبساطتها في الأداء وإشادة نجوم الفن والغناء بها .



وتقول كلمات أغنية مخاصماك:“مخاصماك وابعد عنى انا مش طيقاك سيبنى مش عايزه ابقا معاك متورينيش وشك تانى، مخاصماك مجنون بجد انا مش فهماك مش عايزه عينى تكون شيفاك ولا اسمع صوتك ف ودانى، عينك رايحه ورا اى بنت وانا مش شاكه ده انا اتاكدت وبتشتكى لو جيت نكدت والناس تقول غلبان ياحرام شكلك عاوز علاقتنا تبوظ، وبتشتكى من لوى البوز مش هتصالح غير وقت م اعوز متجيش تجر معايه كلام” .



وكان آخر أعمال أحمد الفيشاوى، فيلم "رهبة" الذى تم عرضه في 24 مايو الماضى، وهو سيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق وبطولة أحمد الفيشاوى، نسرين أمين، ثراء جبيل، محمود البزاوى، مصطفى غريب، بيومى فؤاد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، وظهر الفيشاوى فيه بشخصية شاب من منطقة شعبية يدعى "سيد" ويخاف منه الجميع ويمر بالعديد من الأزمات والمشاكل مع أهل المنطقة.














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