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رغم الانفصال.. هيو جاكمان مع زوجته السابقة بأحد المطاعم بعيد ميلاده الـ 55

10/14/2023 11:25:43 PM
(MENAFN- Youm7) يبدو أن علاقة هيو جاكمان نجم هوليود وزوجته السابقة لم تنقطع فيها أواصر الود رغم الطلاق والانفصال، وذلك بعدما ذكر موقع page six أن الثنائى اجتمعا داخل أحد المطاعم أمس من أجل الاحتفال بعيد ميلاد هيو جاكمان الـ 55، وذلك بعدما أكد أنهما فضلاً عدم التقاط الصور ونشرها على السوشيال ميديا.

جدير بالذكر أن علاقة الثنائى بدأت منذ عام 1995، وطوال تلك الفترة كانا فيها زوجين مثاليين فى وجهة نظر محبيهما قبل أن يقررا الانفصال.

من ناحية أخرى كان
هيو جاكمان
فى وقت سابق من العام الجارى خضع لبعض الفحوصات بعد إصابته بنوع من سرطان الجلد، حيث خضع الممثل الأسترالى فى أبريل بالتحديد
لخزعتين بعد أن لاحظ طبيبه "أشياء صغيرة" يمكن أن تكون سرطان الخلايا القاعدية، وهو الشكل الأكثر شيوعًا لسرطان الجلد.

فى عام 2017 أزال نجم فيلم ولفيرين الشهير، ستة سرطانات جلدية من وجهه فى غضون عامين، وفى عام 2021، حصل على نتيجة غير حاسمة بعد أخذ عينة من وجهه، مما كشف أن أسوأ ما يمكن أن يكون هو سرطان خلايا الدم البيضاء، وشارك هيو، مرتديًا ضمادة على أنفه، الخبر فى مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعى، وحث متابعيه، على الحرص من أشعة الشمس، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.








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