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أفلام السينما تحقق مليونًا و906 ألف جنيه آخر ليلة عرض فى السينمات

10/14/2023 11:25:43 PM
(MENAFN- Youm7) حققت الأفلام المعروضة في دور العرض السينمائية إيرادات بلغت مليونًا و906 ألف جنيه أخر ليلة عرض، حيث يعرض ما يقرب من 8 أفلام ومنها أفلام تستكمل لموسم السينمائى، فيعرض في السينمات أفلام "العميل صفر"، وش في وش، أولاد حريم كريم ، بيت الروبى، مرعى البريمو، ع الزيرو، مستر اكس، البعبع، حسن المصرى، فوى فوى.

فوى فوى فوي يحقق
729,137 ألف جنيه

حسن المصرى 314,711 ألف جنيه

وش فى وش
295,698
ألف جنيه

العميل صفر
281,474 ألف جنيه

أولاد حريم كريم
31,276 ألف جنيه

بيت الروبى
27,894 ألف جنيه

دولارات دولارات
4,170
ألف جنيه

مستر إكس 4,866 ألف جنيه

البعبع 2,843
ألف جنيه

فيلم "وش فى وش" بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، بيومى فؤاد محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور الأحداث حول عائلتين يحدث بينهما مشاكل وتصل إلى طريق مسدود وذلك في إطار اجتماعى لايت.

فيلم "العميل صفر" بطولة أكرم حسنى، بيومى فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلى والممثلة السعودية فاطمة البنوى لأول مرة فى فيلم مصرى، وأيمن الشيوى وأيمن طعيمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبد الله، إخراج كريم العدل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل "جيمس بوند" لكنه يفشل في ذلك من خلال تعرضه للعديد من المواقف الكوميدية.







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