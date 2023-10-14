برج الدلو.. حظك اليوم الأحد 15 أكتوبر: جسم مثالي

(MENAFN
- Youm7)
برج الدلو من الشخصيات الذكية الحريصة جيد التعامل
في العمل وخارجه، قادر على تكوين العلاقات، قادر على إدارة المشروعات ووضع الخطط التجارية التي تجعله في مقدمة العمل بشكل دائمًا.
برج الدلو في حظك 15 أكتوبر
يتصف مولود برج الدلو بالرفق والعشق لشريك حياته فهو شخصية حنونة رومانسية محب للعائلة، أيضًا هو من الأشخاص أهل الثقة ويمكن الأخذ بكلامهم في الجلسات.
مشاهير برج الدلو
ومن مشاهير برج الدلو
النجمة لطيفة ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهني
من الأفضل قبل البدء في العمل أن تضع خطة مدروسة مع أهل الخبرة، لكى تحصل
على نتيجة جيدة، أيضًا عليك
بقراءة الارشادات التي تشرح اهداف المشروع قبل
البدء
برج الدلو حظك اليوم على الصعيد العاطفي
من الممكن أن يكون التوتر والقلق وكثرة المشاكل تهدد الحياة العاطفية وتنهي العلاقة بينكم
في أسرع وقت، لذا حاول أن توفر
وقت كافي لشريك حياتك لمناقشة الأمور التي تخص العلاقة لكي لا تقع في فخ المشكلات
برج الدلو حظك اليوم على الصعيد الصحي
بعد تغير الفصول حاول أن تحافظ على تناول المياه بكميات كبيرة ،حفاظًا على ترطيب الجلد وظهوره في صحة أفضل، وتناول أكلات مفيدة وتخلص من دهون البطن
برج الدلو وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو، أنه هناك بعض التغيرات
في الوزن ولكن للأفضل يمكن أن يحصل على
جسم مثالي خاليًا من العيوب
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