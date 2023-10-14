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برج الدلو.. حظك اليوم الأحد 15 أكتوبر: جسم مثالي

10/14/2023 11:25:39 PM
(MENAFN- Youm7)
برج الدلو من الشخصيات الذكية الحريصة جيد التعامل
في العمل وخارجه، قادر على تكوين العلاقات، قادر على إدارة المشروعات ووضع الخطط التجارية التي تجعله في مقدمة العمل بشكل دائمًا.

برج الدلو في حظك 15 أكتوبر


يتصف مولود برج الدلو بالرفق والعشق لشريك حياته فهو شخصية حنونة رومانسية محب للعائلة، أيضًا هو من الأشخاص أهل الثقة ويمكن الأخذ بكلامهم في الجلسات.


مشاهير برج الدلو

ومن مشاهير برج الدلو
النجمة لطيفة ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي





برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهني

من الأفضل قبل البدء في العمل أن تضع خطة مدروسة مع أهل الخبرة، لكى تحصل
على نتيجة جيدة، أيضًا عليك
بقراءة الارشادات التي تشرح اهداف المشروع قبل
البدء

برج الدلو حظك اليوم على الصعيد العاطفي

من الممكن أن يكون التوتر والقلق وكثرة المشاكل تهدد الحياة العاطفية وتنهي العلاقة بينكم
في أسرع وقت، لذا حاول أن توفر
وقت كافي لشريك حياتك لمناقشة الأمور التي تخص العلاقة لكي لا تقع في فخ المشكلات

برج الدلو حظك اليوم على الصعيد الصحي

بعد تغير الفصول حاول أن تحافظ على تناول المياه بكميات كبيرة ،حفاظًا على ترطيب الجلد وظهوره في صحة أفضل، وتناول أكلات مفيدة وتخلص من دهون البطن

برج الدلو وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو، أنه هناك بعض التغيرات
في الوزن ولكن للأفضل يمكن أن يحصل على
جسم مثالي خاليًا من العيوب









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