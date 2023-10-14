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وصفات طبيعية بالقهوة للعناية بالشعر.. تعزز نموه وتقويه

10/14/2023 11:25:39 PM
(MENAFN- Youm7) القهوة ليست مجرد مشروب يستمتع به الكثيرون، بل يمكن أن تكون أيضًا مكونًا طبيعيًا فعالًا للعناية بالشعر، تحتوي حبوب القهوة على الكافيين والمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأخرى التي يمكن أن تفيد صحة فروة الرأس وتعزز نمو الشعر، في هذا التقرير من موقع "بولد سكاي" الهندي، سنستعرض بعض الوصفات الطبيعية باستخدام القهوة للعناية بالشعر.




وصفة القهوة وزيت جوز الهند


يحتوي زيت جوز الهند على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للشعر مثل الأحماض الدهنية والفيتامينات. يساهم في ترطيب فروة الرأس وتغذية الشعر. أما القهوة فتحتوي على الكافيين الذي يعمل على تنشيط فروة الرأس وتحفيز نمو الشعر.


المكونات


2 ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.

3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند العضوي.


التحضير والاستخدام


في وعاء، قومي بمزج القهوة المطحونة وزيت جوز الهند حتى تحصلي على خليط متجانس.

ضعي الخليط على فروة الرأس والشعر، وقومي بتدليك فروة الرأس بلطف لمدة 5 دقائق.

اتركي الوصفة لمدة 30-45 دقيقة، ثم اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو كالمعتاد.




القهوة


شامبو القهوة الطبيعي


القهوة تحتوي على مضادات الأكسدة التي تعزز صحة فروة الرأس وتحمي الشعر من الضرر الناتج عن الجذور الحرة.




المكونات


2 ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.

1 كوب من الماء.


التحضير والاستخدام


قومي بغلي الماء في وعاء، ثم أضيفي القهوة المطحونة واتركيها تنقع لمدة 15-20 دقيقة.

صفي الخليط واسكبي الشامبو الطبيعي في زجاجة.

استخدمي الشامبو كالمعتاد عند غسل شعرك.




القهوة




ماسك القهوة والعسل


العسل يحتوي على خصائص ترطيبية ومضادة للبكتيريا، ويساعد في تنعيم الشعر وتحسين قوته ولمعانه.




المكونات


2 ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.

1 ملعقة كبيرة من العسل العضوي.


التحضير والاستخدام:


في وعاء، قومي بمزج القهوة المطحونة والعسل حتى تحصلي على خليط لزج.

ضعي الخليط على شعرك من الجذور حتى الأطراف، واتركيه لمدة 20-30 دقيقة.

اغسلي شعرك جيدًا بالماء الفاتر والشامبو.






القهوة




تذكري أنه قبل استخدام أي وصفة طبيعية جديدة على شعرك، يجب عليك عمل اختبار حساسية عن طريق تطبيق الوصفة على جزء صغير من فروة الرأس ومراقبة ردة الفعل لبمدة زمنية. إذا لاحظتِ أي تهيج أو حساسية، يجب تجنب استخدام الوصفة.



باستخدام هذه الوصفات الطبيعية بانتظام، يمكن أن تستفيدي من فوائد القهوة للعناية بالشعر. حيث تعزز القهوة تدفق الدم إلى فروة الرأس، مما يعزز نمو الشعر ويساعد في تحسين قوته ولمعانه. كما أن القهوة تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الضرر الناتج عن الجذور الحرة وتعزز صحة فروة الرأس.












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