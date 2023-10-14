وصفات طبيعية بالقهوة للعناية بالشعر.. تعزز نموه وتقويه

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- Youm7) القهوة ليست مجرد مشروب يستمتع به الكثيرون، بل يمكن أن تكون أيضًا مكونًا طبيعيًا فعالًا للعناية بالشعر، تحتوي حبوب القهوة على الكافيين والمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأخرى التي يمكن أن تفيد صحة فروة الرأس وتعزز نمو الشعر، في هذا التقرير من موقع "بولد سكاي" الهندي، سنستعرض بعض الوصفات الطبيعية باستخدام القهوة للعناية بالشعر.
وصفة القهوة وزيت جوز الهند
يحتوي زيت جوز الهند على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للشعر مثل الأحماض الدهنية والفيتامينات. يساهم في ترطيب فروة الرأس وتغذية الشعر. أما القهوة فتحتوي على الكافيين الذي يعمل على تنشيط فروة الرأس وتحفيز نمو الشعر.
المكونات
2 ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.
3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند العضوي.
التحضير والاستخدام
في وعاء، قومي بمزج القهوة المطحونة وزيت جوز الهند حتى تحصلي على خليط متجانس.
ضعي الخليط على فروة الرأس والشعر، وقومي بتدليك فروة الرأس بلطف لمدة 5 دقائق.
اتركي الوصفة لمدة 30-45 دقيقة، ثم اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو كالمعتاد.
القهوة
شامبو القهوة الطبيعي
القهوة تحتوي على مضادات الأكسدة التي تعزز صحة فروة الرأس وتحمي الشعر من الضرر الناتج عن الجذور الحرة.
المكونات
2 ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.
1 كوب من الماء.
التحضير والاستخدام
قومي بغلي الماء في وعاء، ثم أضيفي القهوة المطحونة واتركيها تنقع لمدة 15-20 دقيقة.
صفي الخليط واسكبي الشامبو الطبيعي في زجاجة.
استخدمي الشامبو كالمعتاد عند غسل شعرك.
القهوة
ماسك القهوة والعسل
العسل يحتوي على خصائص ترطيبية ومضادة للبكتيريا، ويساعد في تنعيم الشعر وتحسين قوته ولمعانه.
المكونات
2 ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.
1 ملعقة كبيرة من العسل العضوي.
التحضير والاستخدام:
في وعاء، قومي بمزج القهوة المطحونة والعسل حتى تحصلي على خليط لزج.
ضعي الخليط على شعرك من الجذور حتى الأطراف، واتركيه لمدة 20-30 دقيقة.
اغسلي شعرك جيدًا بالماء الفاتر والشامبو.
القهوة
تذكري أنه قبل استخدام أي وصفة طبيعية جديدة على شعرك، يجب عليك عمل اختبار حساسية عن طريق تطبيق الوصفة على جزء صغير من فروة الرأس ومراقبة ردة الفعل لبمدة زمنية. إذا لاحظتِ أي تهيج أو حساسية، يجب تجنب استخدام الوصفة.
باستخدام هذه الوصفات الطبيعية بانتظام، يمكن أن تستفيدي من فوائد القهوة للعناية بالشعر. حيث تعزز القهوة تدفق الدم إلى فروة الرأس، مما يعزز نمو الشعر ويساعد في تحسين قوته ولمعانه. كما أن القهوة تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الضرر الناتج عن الجذور الحرة وتعزز صحة فروة الرأس.
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