لعشاق الغموض والدراما.. أفكار لمسات ديكور Moody Room بألوان داكنة

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- Youm7) مصطلح Moody Room يشير إلى نمط معين من التصميم الداخلي في الديكور. يتميز هذا النمط بخلق جو مظلم وغامض ومنعش في الغرفة، حيث يتم استخدام ألوان داكنة وغنية مثل الأسود والرمادي والبني الداكن والبنفسجي والأخضر الداكن.
ويعتبر نمط Moody Room مثاليًا للأشخاص الذين يبحثون عن جو مريح ومنعش في منزلهم، والذين يفضلون الألوان الداكنة والتفاصيل الغامضة. إنه يوفر مساحة مريحة للاسترخاء والاستمتاع بالهدوء والهروب من الأجواء المشرقة والمزدحمة. ويوجد بعض الأفكار
للديكور التي يمكن الاختيار من بينها للحصول على منزل مميز، وفقاً لموقع "decorilla". البلاط أو الطوب الأسود اللامع
من السهل إضافة لمسة من الرقى للمنزل لمحبى الألوان الغامقة عن طريق وضع البلاط أو الطوب الأسود اللامع، الذى من السهل تنظيفه ويكون مثالى عند وضعه في الحمامات أو المطبخ، ويمكن وضعه في غرفة المعيشة أو المكتب في جانب واحد من الجدار أو على على الموقد، بدلا من جعل الغرفة كلها منه، حتى لا يكون المكان غامق أكثر من اللازم ويعطى أناقة وفخامة كبيرة.
البلاط الأسود أو الطوب
الغرفة الغامقة تعطى مساحة أكبر
من الأشياء التي يجد بها الشخص صعوبة عند القيام بعمل ديكور للغرفة هو عمل ألوان تعطى مساحة لشقته الصغيرة، ولكن الألوان الغامقة تعطى مساحة وأتساع كبير للمكان، فيمكن وضع شعور السماء في الليل وطلاء سقف الغرفة وجدار الغرفة للشعور بمساحة لا نهائية، مما يطمس الفرق بين السقف والجدار، مما يعطى شعور بالراحة مع الحصول على مظهر أكثر أناقة.
مطلية باللون الأسود للتوسيع
زخرفة بألوان غامقة
قد يظن البعض أن اللون الغامق مخيف بعض الشئ وغير جذاب، ولكن هذا غير صحيح، فيمكن عمل شكل أنيق من الألوان الداكنة مثل أن يتم رسم باب الغرفة والنافذة مع الأرفف بلون داكن، ثم يتم تغطية الجدار بظل أفتح قليلاً أو مشابه، ويمكن إضافة ورق حائط رمادى مزخرف بتفاصيل سوداء لامعة لأناقة غير عادية.
زخرفة بألوان داكن
إضافة الأسطح العاكسة
ممكن اختيار غرفة نوم فخمة عن طريق، وضع أسطح عاكسة وبراقة من خلال وجود المرايا والأثاث الذى يحتوى على مرايا والديكور المعدنى، ويمكن وضع مرايا كاملة بالطول مقابل النافذة مما يجعل الضوء يرتد بشكل أفضل ليكون مصدر إلهام فعال.
اسطح لامعة
تعزيز التصميمات الداكنة بالأزهار
يمكن للأزهار الجميلة أن تفعل العجائب من خلال إضافة أزهار كبيرة الحجم للتصميم الداخلى للغرفة، مما يجعل اللون الداكن الزهور تظهر، مما يعطى الكثير للحيوية للمكان، ويمكن اختيار ورق حائط مزين بالأزهار مما يعطى فخامة رقيقة.
إضافة الزهور
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