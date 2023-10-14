لعشاق الغموض والدراما.. أفكار لمسات ديكور Moody Room بألوان داكنة

MENAFN - Youm7) مصطلح Moody Room يشير إلى نمط معين من التصميم الداخلي في الديكور. يتميز هذا النمط بخلق جو مظلم وغامض ومنعش في الغرفة، حيث يتم استخدام ألوان داكنة وغنية مثل الأسود والرمادي والبني الداكن والبنفسجي والأخضر الداكن.ويعتبر نمط Moody Room مثاليًا للأشخاص الذين يبحثون عن جو مريح ومنعش في منزلهم، والذين يفضلون الألوان الداكنة والتفاصيل الغامضة. إنه يوفر مساحة مريحة للاسترخاء والاستمتاع بالهدوء والهروب من الأجواء المشرقة والمزدحمة. ويوجد بعض الأفكارللديكور التي يمكن الاختيار من بينها للحصول على منزل مميز، وفقاً لموقع "decorilla". البلاط أو الطوب الأسود اللامع

من السهل إضافة لمسة من الرقى للمنزل لمحبى الألوان الغامقة عن طريق وضع البلاط أو الطوب الأسود اللامع، الذى من السهل تنظيفه ويكون مثالى عند وضعه في الحمامات أو المطبخ، ويمكن وضعه في غرفة المعيشة أو المكتب في جانب واحد من الجدار أو على على الموقد، بدلا من جعل الغرفة كلها منه، حتى لا يكون المكان غامق أكثر من اللازم ويعطى أناقة وفخامة كبيرة.



البلاط الأسود أو الطوب

الغرفة الغامقة تعطى مساحة أكبر

من الأشياء التي يجد بها الشخص صعوبة عند القيام بعمل ديكور للغرفة هو عمل ألوان تعطى مساحة لشقته الصغيرة، ولكن الألوان الغامقة تعطى مساحة وأتساع كبير للمكان، فيمكن وضع شعور السماء في الليل وطلاء سقف الغرفة وجدار الغرفة للشعور بمساحة لا نهائية، مما يطمس الفرق بين السقف والجدار، مما يعطى شعور بالراحة مع الحصول على مظهر أكثر أناقة.



مطلية باللون الأسود للتوسيع

زخرفة بألوان غامقة

قد يظن البعض أن اللون الغامق مخيف بعض الشئ وغير جذاب، ولكن هذا غير صحيح، فيمكن عمل شكل أنيق من الألوان الداكنة مثل أن يتم رسم باب الغرفة والنافذة مع الأرفف بلون داكن، ثم يتم تغطية الجدار بظل أفتح قليلاً أو مشابه، ويمكن إضافة ورق حائط رمادى مزخرف بتفاصيل سوداء لامعة لأناقة غير عادية.



زخرفة بألوان داكن

إضافة الأسطح العاكسة

ممكن اختيار غرفة نوم فخمة عن طريق، وضع أسطح عاكسة وبراقة من خلال وجود المرايا والأثاث الذى يحتوى على مرايا والديكور المعدنى، ويمكن وضع مرايا كاملة بالطول مقابل النافذة مما يجعل الضوء يرتد بشكل أفضل ليكون مصدر إلهام فعال.



اسطح لامعة

تعزيز التصميمات الداكنة بالأزهار

يمكن للأزهار الجميلة أن تفعل العجائب من خلال إضافة أزهار كبيرة الحجم للتصميم الداخلى للغرفة، مما يجعل اللون الداكن الزهور تظهر، مما يعطى الكثير للحيوية للمكان، ويمكن اختيار ورق حائط مزين بالأزهار مما يعطى فخامة رقيقة.

إضافة الزهور



