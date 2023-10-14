كيف تحافظين على بشرتك شابة بدون أي تجاعيد؟ 5 خطوات مهمة

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- Youm7) كل سيدة تريد أن تبدو لمن يراها أصغر سنًا، من خلال البشرة المشدودة الناعمة بشكل طبيعى، وتحزن إذا وجدت على بشرتها خطوط رفيعة منذرة بوجود تجاعيد على الوجه، ويوجد بعض الأمور التي يمكن من خلالها الحصول على بشرة ناعمة خالية من التجاعيد بعيدًا عن علامات الشيخوخة القاسية، وتحمى الجلد، ولمعرفة ذلك يمكن متابعة التقرير التالى، وفقًا لموقع "health".
طرق بسيطة تقلل من ظهور التجاعيد على البشرة
تجنبي أشعة الشمس
يجب على كل فتاة أو سيدة أن تحمى بشرتها من أشعة الشمس الحارة من خلال الحرص على وضع واقى الشمس كل يوم كجزء من الروتين الصباحى، حتى ولو كان نزهة صغيرة، فمدامت السيدة ستخرج من المنزل حتى ولو كان وقت قصير عليها أن تضع واقى الشمس على وجهها ليحميها من الأشعة الضارة.
اشعة الشمس
ترطيب البشرة
يجب على الفتاة أن تتجنب المنتجات الخاصة بالبشرة التي تكون غير لطيفة على الجلد، مع تجنب المكونات العطرية، لأنها قادر على تهييج البشرة وجعلها تجف ما يسمح لها بأن تصبح معرضة للضرر والتلف، ولهذا يجب البحث عن مرطبات تحتوى على السراميد الذى يجدد من حيوية البشرة، والمنتجات التي تقشر البشرة وتجعلها ناعمة بشكل آمن.
بشرة
السيطرة على السكر والكربوهيدرات
من المعروف أن الطعام مغرى بدرجة كبيرة، ويجعل أي شخص يتناوله بشراهة وبصورة عالية، ولكن على الفتاة أن تكون حريصة عند تناول الطعام، لأن الطعام الذى يحتوى على السكر والكربوهيدرات يكون به نسبة عالية من السكر في الدم والذى يطلق الأنسولين والذى يسبب ألتهاب في الجلد، بل وفى الجسم كله.
الهواء النقى
يجب على الفتاة أن تحاول الجلوس في مكان به هواء نقى بقدر الإمكان بعيد عن عوادم السيارات والأبخرة والملوثات لأنها تؤثر على صحة البشرة وتجعلها غير صحية وبها تجاعيد مبكرة، ولهذا يجب كل فترة الجلوس في المتنزهات والمساحات الخضراء للحصول على الهواء النقى والحصول على الراحة والهدوء.
الهواء النقى الطبيعى
تحسين روتين النوم
من المعروف أن الشخص المجهد لا يحصل على الراحة أو الطعام وحتى البشرة الجيدة، ومن لا يأخذ قسط كافى من النوم، يضر بشرته، فيمكن لمن تريد أن تحصل على بشرة مشرقة أن تهتم بساعات النوم في الليل، حوالى من 6 إلى 8 ساعات كل ليلة، مع الأستيقاظ مبكراً والنوم في نفس الوقت كل يوم.
النوم
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