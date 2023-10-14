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10 سلع تراجعت قيمة وارداتها فى مصر خلال 7 أشهر.. منها البترول الخام والسيارات

10/14/2023 11:25:36 PM
(MENAFN- Youm7) أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، تطور جهود الدولة في خفض فاتورة الاستيراد في الفترة الأخيرة، حيث سجلت قيمة الواردات المصرية 46.3 مليار دولار خلال أول 7 شهور من عام 2023 مقابل 57.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 وبقيمة تراجع بلغت 11.6 مليار دولار، وبنسبة انخفاض بلغت 20.1%.



ورصدت بيانات الجهاز أعلى عشر سلع انخفضت قيمة واردات مصر منها خلال أول 7 شهور من عام 2023:



1. مواد أولية من حديد أو صلب بقيمة 1.6 مليار دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 43.1%.



2. البترول الخام بقيمة 1.4 مليار دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 52.3%.



3. لدائن بأشكالها الأولية بقيمة 1.1 مليار دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 36.2%.



4. فول الصويا بقيمة 977.3 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 50.3%.



5. مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 649.5 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 26.8%.



6. سيارات الركوب بقيمة 489.4 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 35.1%.



7. ذرة بقيمة 469.3 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 24.5%.



8. لحوم بقيمة 404.3 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 35.6%.



9. تليفزيونات بقيمة 371.3 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 98.1%.



10. التليفون المحمول بقيمة 338.1 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 99.4%.



وضمت قائمة أعلى عشر دول انخفضت قيمة واردات مصر منها خلال أول 7 شهور من عام 2023:



1. السعودية بقيمة 2.6 مليار دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 50.3%.



2. الصين بقيمة 1.9 مليار دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 21.6%.



3. أمريكا بقيمة 1.3 مليار دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 29.1%.



4. البرازيل بقيمة 974.7 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 39.9%.



5. تركيا بقيمة 894.3 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 36.3%.



6. الهند بقيمة 612.9 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 24.2%.



7. الإمارات بقيمة 532.7 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 31.8%.



8. كوريا الجنوبية بقيمة 415.5 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 34.3%.



9. رومانيا بقيمة 355.6 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 58.6%.



10. فرنسا بقيمة 312.5 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 28%.












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