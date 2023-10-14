ذاكرة اليوم.. تأسيس اتحاد إذاعات الدول العربية وميلاد رفاعة الطهطاوى

(MENAFN
- Youm7) وقعت فى يوم 15 أكتوبر العديد من الأحداث المهم التى غيرت خريطة العالم، حيث ولد فى مثل هذا اليوم العديد من نجوم الفن والسياسة والأدب وفى شتى المجالات، ورحلت أيضا عنا شخصيات أدبية وسياسة وفنية بارزة، كما يصادف اليوم الاحتفال بمناسبات سنوية بشكل دورى، وهذا ما نستعرضه خلال التقرير التالى.
حدث في مثل هذا اليوم
1951 - القوات البريطانية تنتشر فى منطقة القناة لاحتلالها وذلك بعد موافقة البرلمان المصرى على قرار رئيس الوزراء مصطفى النحاس بإلغاء معاهدة 1936.
1955 - تأسيس اتحاد إذاعات الدول العربية.
2015 - علماء آثار أمريكيون يعلنون اكتشافهم أطلال مدينة سدوم مدينة قوم لوط المذكورة فى القرآن الكريم والكتاب المقدس بعد عشر سنوات من التنقيب.
ولد في مثل هذا اليوم
70 ق.م - ورجيليوس، شاعر رومانى.
1801 - رفاعة الطهطاوى، مفكر مصرى.
1814 - ميخائيل ليرمنتوف، أديب روسى.
1844 - فريدرخ نيتشه، فيلسوف وشاعر ألمانى.
1916 - فؤاد الظاهرى، موسيقى مصرى.
1920 - ماريو بوزو، روائى أمريكى.
1926 - ميشيل فوكو، فيلسوف فرنسى.
1982 - ألفت عمر، ممثلة مصرية.
1988 - مسعود أوزيل، لاعب كرة قدم ألمانى.
رحل في مثل هذا اليوم
2018 - أحمد عبد الوارث، ممثل مصرى.
مناسبات
اليوم العالمى لغسل اليدين.
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