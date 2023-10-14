ذاكرة اليوم.. تأسيس اتحاد إذاعات الدول العربية وميلاد رفاعة الطهطاوى

MENAFN - Youm7) وقعت فى يوم 15 أكتوبر العديد من الأحداث المهم التى غيرت خريطة العالم، حيث ولد فى مثل هذا اليوم العديد من نجوم الفن والسياسة والأدب وفى شتى المجالات، ورحلت أيضا عنا شخصيات أدبية وسياسة وفنية بارزة، كما يصادف اليوم الاحتفال بمناسبات سنوية بشكل دورى، وهذا ما نستعرضه خلال التقرير التالى.

حدث في مثل هذا اليوم

1951 - القوات البريطانية تنتشر فى منطقة القناة لاحتلالها وذلك بعد موافقة البرلمان المصرى على قرار رئيس الوزراء مصطفى النحاس بإلغاء معاهدة 1936.

1955 - تأسيس اتحاد إذاعات الدول العربية.

2015 - علماء آثار أمريكيون يعلنون اكتشافهم أطلال مدينة سدوم مدينة قوم لوط المذكورة فى القرآن الكريم والكتاب المقدس بعد عشر سنوات من التنقيب.

ولد في مثل هذا اليوم

70 ق.م - ورجيليوس، شاعر رومانى.

1801 - رفاعة الطهطاوى، مفكر مصرى.

1814 - ميخائيل ليرمنتوف، أديب روسى.

1844 - فريدرخ نيتشه، فيلسوف وشاعر ألمانى.

1916 - فؤاد الظاهرى، موسيقى مصرى.

1920 - ماريو بوزو، روائى أمريكى.

1926 - ميشيل فوكو، فيلسوف فرنسى.

1982 - ألفت عمر، ممثلة مصرية.

1988 - مسعود أوزيل، لاعب كرة قدم ألمانى.

رحل في مثل هذا اليوم

2018 - أحمد عبد الوارث، ممثل مصرى.

مناسبات

اليوم العالمى لغسل اليدين.