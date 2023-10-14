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آليات مكافحة الإدمان ندوة على مسرح سيد درويش.. اعرف موعدها

10/14/2023 11:25:33 PM
(MENAFN- Youm7) ينظم المجلس الأعلى للثقافة ، ندوة "آليات مكافحة الإدمان"، وذلك يوم الأربعاء، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

تأتى الندوة بمشاركة اللواء أحمد الحسيني، رئيس جهاز حماية المستهلك ومساعد وزير الداخلية الأسبق، والمستشار محمد راتب خضر، نائب رئيس مجلس الدولة وقاضى بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، والدكتور محمد والى، عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة دمنهور، والدكتورة بسنت سالم مدير إدارة المنطقة الطبية الثانية بالتأمين الصحى، وتدير الندوة الدكتورة منى الحديدى أستاذة علم الاجتماع بجامعة حلوان ومقررة لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، كما تنظم اللجنة على هامش الندوة عرض فني تقدمه فرقة باليه الإسكندرية.

يذكر أن المجلس الأعلى للثقافة يستعد للإعلان عن الأعضاء الجدد للجان المجلس خلال الفترة المقبلة، والتي تبلغ عددها بعد التعديل الأخير 24 لجنة، بينما يبلغ عدد الأعضاء في كل لجنة 15 عضوًا، مع الأخذ فى الاعتبار أن الاختيارات تأتى من منطلق الكفاءة والخبرة والالتزام، كما يرعى التمثيل الجيد لكل من الشباب والمرأة.







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