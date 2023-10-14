آليات مكافحة الإدمان ندوة على مسرح سيد درويش.. اعرف موعدها

(MENAFN
- Youm7) ينظم المجلس الأعلى للثقافة ، ندوة "آليات مكافحة الإدمان"، وذلك يوم الأربعاء، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا.
تأتى الندوة بمشاركة اللواء أحمد الحسيني، رئيس جهاز حماية المستهلك ومساعد وزير الداخلية الأسبق، والمستشار محمد راتب خضر، نائب رئيس مجلس الدولة وقاضى بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، والدكتور محمد والى، عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة دمنهور، والدكتورة بسنت سالم مدير إدارة المنطقة الطبية الثانية بالتأمين الصحى، وتدير الندوة الدكتورة منى الحديدى أستاذة علم الاجتماع بجامعة حلوان ومقررة لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، كما تنظم اللجنة على هامش الندوة عرض فني تقدمه فرقة باليه الإسكندرية.
يذكر أن المجلس الأعلى للثقافة يستعد للإعلان عن الأعضاء الجدد للجان المجلس خلال الفترة المقبلة، والتي تبلغ عددها بعد التعديل الأخير 24 لجنة، بينما يبلغ عدد الأعضاء في كل لجنة 15 عضوًا، مع الأخذ فى الاعتبار أن الاختيارات تأتى من منطلق الكفاءة والخبرة والالتزام، كما يرعى التمثيل الجيد لكل من الشباب والمرأة.
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