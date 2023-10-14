اللواء أحمد المنصورى بطل حرب أكتوبر المجيدة فى ضيافة بيت السحيمى

MENAFN - Youm7) يستضيف مركز إبداع بيت السحيمى، بشارع المعز،التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السابعه مساء اليوم، البطل اللواء أحمد المنصورى والملقب من قبل إسرائيل بالطيار المصرى المجنون فى ندوة بعنوان "انتصارات أكتوبر"، وذلك استمرارًا للاحتفاء باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة.

يستعرض المنصورى البطولات المشرفة للقوات المسلحة المصرية وخاصة القوات الجوية التي كان أحد أبطالها البارزين في فترة الحرب وصولاً إلى النصر، كما يتحدث عن دوره البارز في حرب الاستنزاف ونصر أكتوبر المجيد، فقد كسر الأرقام القياسية وقواعد الطيران القتالي في العالم، إلى أن أصبحت معاركه الجوية ومناوراته ورفاقه من الأبطال -نسور القوات الجوية المصرية- تُدرس في الأكاديميات العسكرية المحلية والعالمية.

كما يتحدث المنصورى عن الطلعات الجوية التى قام بها على مدار تاريخه العسكرى حيث نفذ "اثنان وخمسون طلعة جوية" منها "معركة الخامس عشر من فبراير عام 1973م" وهى الاشهر ، فقد صدرت له الأوامر هو ورفيقه الطيار الشهيد البطل "حسن لطفى" بالتصدي لسرب طائرات "فانتوم" للعدو أمام طائرتى المنصورى ولطفى "الميج21" فقط، وكانت هذه العملية وبكل مقاييس العقل مستحيلة، إلا أن "المنصورى" بتوفيق من الله استطاع أن يُصيب طائرة قائد السرب الإسرائيلي بصاروخ ويُسقطها في أول ثلاثين ثانية من المعركة، وكيف نفذ هو ورفيقه الشهيد لطفي "مناورة الموت" بعد استمرار المعركة الجوية ما يقرب من ثلاثَ عشرة دقيقة، وهي أطول معركة جوية في التاريخ آنذاك، ونجا "المنصوري" بطائرته "الميج21" رقم 8040 الموجودة في بانوراما حرب أكتوبر كشاهد على التاريخ، واستشهد

البطل لطفي" بعد أن

قرر تحويل طائرته لصاروخ واصطدم بأحد طائرات السرب لتسقط طائرة العدو قبل طائرته وفر الباقي من طائرات العدو بعد كُبدوها

خسائر فادحة بعد تصدي قوات الدفاع الجوي المصرية لها، كما يروى ذكرياته عن "معركة المنصورة الجوية" والتى سجلتها المراجع العسكرية كأطول وأقوى وأشرس المعارك الجوية فى التاريخ العسكرى فى العالم، حيث استمرت "ثلاثة وخمسون دقيقة من القتال"، وشارك فيها 200 طائرة حربية منها 120

طائرة تابعة لقوات العدو من طراز "الفانتوم وسكاي هوك وميراج2000"، مقابل 80 طائرة حربية تابعة للقوات المصرية، من طراز "ميج21 وسوخوي7 وميراج2000"، والتى انتهت بانتصار القوات الجوية المصرية، فرغم التفوق العددي والنوعي للطائرات الإسرائيلية، فإن حجم الخسائر بين صفوفها وصل إلى 17 طائرة إسرائيلية، بينما خسرت القوات الجوية المصرية خمس طائرات فقط، سقط اثنان منها بسبب نفاد الوقود.

جدير بالذكر ان اللواء المقاتل احمد المنصورى تخرج من الكلية الجوية عام 1967الدفعة رقم 19طيران، و هو أحد مؤسسي السرب المقاتل رقم 49بمطار بني سويف عام 1972، شارك فى حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر بـ 52 طلعة عمليات وأول ضربة جوية ضمن 225 طائرة، وقام بالعديد من البطولات : فهو صاحب اطول معركة جوية بين طائرتين ميج 21 ضد 6 طائرات فانتوم اسرائيلية واستطاع اسقاط طائرة قائد السرب الاسرائيلى فى اول 30 ثانية من المعركة ، كما استطاع الهبوط بنجاح على طريق ضيق وعر (مدق) بطائرته الميج 21 رقم (8040 ) والموجودة حاليا ببانوراما حرب اكتوبر، كما استطاع اسقاط طائرة فانتوم اسرائيلية واخرى ميراج فى اخر معركة جوية يوم 24 اكتوبر اثناء معركة السويس.. اطلق علية الاسراثيليون الطيار المجنون وتم عمل فيلم وثائقى اسرائيلى عنه حقق ملايين المشاهدات.

حصل المنصورى على العديد من الأوسمة والنياشين منها: "نوط الشجاعة والواجب" مرتين، و"ميدالية جرحى الحرب" مرتين، و كذلك "وسام النجمة العسكرية"

يدير الندوة هاني عبد الوهاب، ومن إعداد مصطفي الصباغ، يعقب الندوة عرض فرق النيل للآلات الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة لتقديم باقة من الأغانى التراثية والوطنية بالإضافة إلى أوبريت "قولو معانا.. الله مع جيشنا" من كلمات الفنان محمد عواد وألحان الفنان محمد خلف.