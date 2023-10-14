اللواء أحمد المنصورى بطل حرب أكتوبر المجيدة فى ضيافة بيت السحيمى

(MENAFN
- Youm7) يستضيف مركز إبداع بيت السحيمى، بشارع المعز،
التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السابعه مساء اليوم، البطل اللواء أحمد المنصورى والملقب من قبل إسرائيل بالطيار المصرى المجنون فى ندوة بعنوان "انتصارات أكتوبر"، وذلك استمرارًا للاحتفاء باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة.
يستعرض المنصورى البطولات المشرفة للقوات المسلحة المصرية وخاصة القوات الجوية التي كان أحد أبطالها البارزين في فترة الحرب وصولاً إلى النصر، كما يتحدث عن دوره البارز في حرب الاستنزاف ونصر أكتوبر المجيد، فقد كسر الأرقام القياسية وقواعد الطيران القتالي في العالم، إلى أن أصبحت معاركه الجوية ومناوراته ورفاقه من الأبطال -نسور القوات الجوية المصرية- تُدرس في الأكاديميات العسكرية المحلية والعالمية.
كما يتحدث المنصورى عن الطلعات الجوية التى قام بها على مدار تاريخه العسكرى حيث نفذ "اثنان وخمسون طلعة جوية" منها "معركة الخامس عشر من فبراير عام 1973م" وهى الاشهر ، فقد صدرت له الأوامر هو ورفيقه الطيار الشهيد البطل "حسن لطفى" بالتصدي لسرب طائرات "فانتوم" للعدو أمام طائرتى المنصورى ولطفى "الميج21" فقط، وكانت هذه العملية وبكل مقاييس العقل مستحيلة، إلا أن "المنصورى" بتوفيق من الله استطاع أن يُصيب طائرة قائد السرب الإسرائيلي بصاروخ ويُسقطها في أول ثلاثين ثانية من المعركة، وكيف نفذ هو ورفيقه الشهيد لطفي "مناورة الموت" بعد استمرار المعركة الجوية ما يقرب من ثلاثَ عشرة دقيقة، وهي أطول معركة جوية في التاريخ آنذاك، ونجا "المنصوري" بطائرته "الميج21" رقم 8040 الموجودة في بانوراما حرب أكتوبر كشاهد على التاريخ، واستشهد
البطل لطفي" بعد أن
قرر تحويل طائرته لصاروخ واصطدم بأحد طائرات السرب لتسقط طائرة العدو قبل طائرته وفر الباقي من طائرات العدو بعد كُبدوها
خسائر فادحة بعد تصدي قوات الدفاع الجوي المصرية لها، كما يروى ذكرياته عن "معركة المنصورة الجوية" والتى سجلتها المراجع العسكرية كأطول وأقوى وأشرس المعارك الجوية فى التاريخ العسكرى فى العالم، حيث استمرت "ثلاثة وخمسون دقيقة من القتال"، وشارك فيها 200 طائرة حربية منها 120
طائرة تابعة لقوات العدو من طراز "الفانتوم وسكاي هوك وميراج2000"، مقابل 80 طائرة حربية تابعة للقوات المصرية، من طراز "ميج21 وسوخوي7 وميراج2000"، والتى انتهت بانتصار القوات الجوية المصرية، فرغم التفوق العددي والنوعي للطائرات الإسرائيلية، فإن حجم الخسائر بين صفوفها وصل إلى 17 طائرة إسرائيلية، بينما خسرت القوات الجوية المصرية خمس طائرات فقط، سقط اثنان منها بسبب نفاد الوقود.
جدير بالذكر ان اللواء المقاتل احمد المنصورى تخرج من الكلية الجوية عام 1967الدفعة رقم 19طيران، و هو أحد مؤسسي السرب المقاتل رقم 49بمطار بني سويف عام 1972، شارك فى حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر بـ 52 طلعة عمليات وأول ضربة جوية ضمن 225 طائرة، وقام بالعديد من البطولات : فهو صاحب اطول معركة جوية بين طائرتين ميج 21 ضد 6 طائرات فانتوم اسرائيلية واستطاع اسقاط طائرة قائد السرب الاسرائيلى فى اول 30 ثانية من المعركة ، كما استطاع الهبوط بنجاح على طريق ضيق وعر (مدق) بطائرته الميج 21 رقم (8040 ) والموجودة حاليا ببانوراما حرب اكتوبر، كما استطاع اسقاط طائرة فانتوم اسرائيلية واخرى ميراج فى اخر معركة جوية يوم 24 اكتوبر اثناء معركة السويس.. اطلق علية الاسراثيليون الطيار المجنون وتم عمل فيلم وثائقى اسرائيلى عنه حقق ملايين المشاهدات.
حصل المنصورى على العديد من الأوسمة والنياشين منها: "نوط الشجاعة والواجب" مرتين، و"ميدالية جرحى الحرب" مرتين، و كذلك "وسام النجمة العسكرية"
يدير الندوة هاني عبد الوهاب، ومن إعداد مصطفي الصباغ، يعقب الندوة عرض فرق النيل للآلات الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة لتقديم باقة من الأغانى التراثية والوطنية بالإضافة إلى أوبريت "قولو معانا.. الله مع جيشنا" من كلمات الفنان محمد عواد وألحان الفنان محمد خلف.
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