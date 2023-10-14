ملتقى القاهرة للخط العربى كرم اسمه.. من هو الشيخ محمد عبد الرحمن؟

MENAFN - Youm7) كرم ملتقى القاهرة لفنون الخط العربى الذى يستمر حتى 16 أكتوبر الجاري اسم الخطاط الكبير الراحل الشيخ محمد عبد الرحمن، وهو واحد من أبرز رواد الخط العربى الذى أنجز مئات من التشكيلات والخطوط في العصر الملكي.

الشيخ محمد عبد الرحمن مواليد 1890 ميلادية، ببلدة الميمون بمحافظة بني سويف، وحفظ القرآن الكريم وجوده، والتحق بمدارس المعلمين الأولية والأزهر الشريف، تلقى تعليم الخط العربي وفنونه على يد الأستاذ محمود عبد الرازق والشيخ عبد الغني عجور وفقا لما جاء على موقع صندوق التنمية الثقافية.



عين مدرسًا للخط العربي بالمعهد الأزهري بالإسكندرية عام 1909م، ثم انتقل للعمل بمصلحة المساحة المصرية عام 1919م، وكنت مصلحة المساحة تختار في صفوفها خيرة الخطاطين المصريين للعمل وإعداد الخرائط وما يستلزم ذلك العمل من دقة فائقة، وكانت ايضًا مسئولة عن طباعة العملات الورقية، والطوابع البريدية، والشيكات، والمحافظ المالية المختلفة.

وكما عمل بجانب عمله الأساسي في مصلحة المساحة مدرسًا للخط العربي بمدرسة تحسين الخطوط الملكية وقتها، وكشفت مجموعة الأوراق ضمن خبيئة الشيخ محمد عبد الرحمن أنه كان يعمل أيضًا "خبيرًا" للخطوط والمضاهاة والتزوير في المحاكم المصرية، وهو التخصص الهام الذي لم يعد موجود، وكان يتولاه خريجي مدارس الخطوط العربية الممتازين، لخبرتهم بالتزوير والأحبار وما إلى ذلك من أعمال تتولاها حاليًا مصلحة الطب الشرعي، والعاملين بها هم خريجي كليات الطب والصيدلة والعلوم.

للشيخ محمد عبد الرحمن مجموعة خطية اسمها ""كراسة الخط الواضح"، ومجموعة أخرى لخط الرقعة، ومن آثاره الفنية كتابة مسجد أحمد طلعت بك بالسبتية بالقاهرة، وأحمد طلعت بك هو صاحب واحدة من

خط الشيخ محمد عبد الرحمن مجموعة كبيرة جدًا من أغلفة الكتب الأدبية والتاريخية والسياسية، وكانت له بصمة كبيرة جدًا في الخط الرقعة، وإكسابها طابعًا جماليًا مميزًا، ولعل القطعة الخطية " الحكمة والإسكندر" وعلى الرغم من كونها سطور قليلة إلا أنها تشي باقتدار هذا الرجل وإجادته الفنية. وله قطعتين خطيتين أهداهما للملك فاروق بمناسبة زواجه عام 1938م، كما أنه كتب الباب البحري لسراي الأمير محمد علي، وتوفي عام 1950م.