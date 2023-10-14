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يجب عليك استخدام Chatgpt للاستعداد لـ الإنترفيو.. لهذه الأسباب

10/14/2023 11:25:30 PM
(MENAFN- Youm7) قد يساعد روبوت الدردشة المدعم بالذكاء الاصطناعي الأشخاص العاديين في الحصول على وظيفة أحلامهم، على وجه التحديد، اطلب من ChatGPT استخدام الوصف الوظيفي للتوصل إلى أسئلة وإجابات المقابلة المحتملة مسبقًا قبل المقابلة الحقيقية.



ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قالت المدربة المهنية دارسي سميث لمتابعيها على منصة تيك توك: "كان ذلك دراماتيكيًا، لكنه يغير الحياة"، مضيفة 'ChatGPT مجاني وسيعمل بشكل رائع في الإعداد للمقابلة الخاصة بك!'



قالت سميث: "مهما كان الوصف الوظيفي، انسخه والصقه"، "انسخ الوصف الوظيفي بالكامل والصقه وضعه في ChatGPT"، ثم تطلب من برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي أن يطرح أسئلة محتملة قد تطرح عليك.



وأوصت بتوجيه هذا الأمر من خلال السؤال: "إذا كنت الشخص الذي يجري المقابلة لهذا المنصب، ما هي الأسئلة التي يجب أن أطرحها على المرشح؟"،مضيفة "بعد ذلك، أنت كمرشح، ستحصل على جميع الأسئلة التي من المحتمل أن يتم طرحها بناءً على هذا الوصف الوظيفي."



كما تقول أن الخطوة التالية أن تسأل: "كمرشح، كيف يمكنني الإجابة على هذه الأسئلة؟"، وكانت أثارت القوة الجديدة لـChatGPT الخوف في قلوب البعض من أنهم قد يفقدون وظائفهم ويحل محلهم روبوت.



ويعتقد بعض قادة التكنولوجيا، مثل إيلون ماسك، والمؤسس المشارك لشركة أبل، ستيف وزنياك، والراحل ستيفن هوكينج، أن التقدم السريع في الذكاء الاصطناعي يشكل "خطرًا عميقًا على المجتمع والإنسانية".



لكن آخرين، مثل بيل جيتس والرئيس التنفيذي لشركة جوجل ساندر بيتشاي، يشيدون بها باعتبارها الابتكار الأهم في عصرنا، قائلين إنها يمكن أن تحل مشكلة تغير المناخ، وعلاج السرطان، وتعزيز الإنتاجية.



كما اعترف بعض الموظفين في وقت سابق من هذا العام أنهم يستخدمون ChatGPT للعمل في وظائف متعددة بدوام كامل، ويشير هؤلاء العاملون بدوام كامل إلى أنفسهم على أنهم "يعملون بشكل زائد"، لأن الأداة تسمح لهم بإكمال عبء العمل لكل دور في نصف الوقت على الأقل.














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