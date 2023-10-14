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تعرف على مشاكل Microsoft Teams الشائعة وكيفية حلها؟

10/14/2023 11:25:30 PM
(MENAFN- Youm7) تم تقديم Microsoft Teams في عام 2017 كمنصة موحدة للاتصال والتعاون تهدف إلى مساعدة الشركات والمؤسسات على إنجاز الأمور.



واستفادت Microsoft من تجربة برامج Office الحالية للشركة وأنشأت تجربة موحدة بين Teams وOffice 365 وSkype for Business، ومع ذلك كما هو الحال مع جميع البرامج، لا تسير الأمور دائمًا وفقًا للخطة فى بعض الأحيان قد تواجه مشكلات فى Teams.



في حالة مواجهة مشكلات في Microsoft Teams، فإليك كيفية إصلاح بعض المشكلات الأكثر شيوعًا، وفقًا لتقرير ديجيتال تريند.



1 ابدأ بزيارة صفحة حالة Microsoft 365 الرسمية أو حساب Twitter المرتبط المخصص لهذا الغرض.



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ترقب أي تغريدات حديثة تتعلق بـ Microsoft Teams، تستخدم Microsoft هذا النظام الأساسي للإعلان عن المشكلات الفنية، لذلك إذا كان هناك إشعار حديث، فقد يكون أفضل مسار للعمل هو التحلي بالصبر.



3 يمكنك مراقبة حساب Microsoft Teams الرسمي على Twitter أو البحث عن الهاشتاج #MicrosoftTeams ، عندما تلاحظ أن العديد من المستخدمين يبلغون عن مشكلات في Teams، يمكنك الاسترخاء والانتظار حتى تقوم Microsoft بحل المشكلة.



4 إذا فشل تويتر في توفير المعلومات اللازمة، يمكنك اللجوء إلى خدمة مثل Downdetector ، في حالة حدوث زيادة كبيرة في مشكلات Microsoft Teams التى تم الإبلاغ عنها، توقف للحظة للاطلاع على قسم التعليقات، حيث قد يكون زملائك المستخدمين قد شاركوا رؤى قيمة.



5 من المهم ملاحظة أن Microsoft لا تبلغ رسميًا عن حالات انقطاع الخدمة إلى مواقع الويب التابعة لجهات خارجية، لذلك قد لا تتلقى تأكيدًا نهائيًا هنا.



6 أخيرًا، استشر زملائك للاستفسار عما إذا كانوا قد واجهوا أي مشكلات في Microsoft Teams خلال الساعات القليلة الماضية من الممكن أن تواجه مؤسستك بأكملها نفس المشكلة.














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