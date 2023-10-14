كيف تحمى نفسك من سرقة حسابك على جهاز أيفون؟ في 3 خطوات

MENAFN - Youm7) تعمل شركة أبل على حماية حسابات مستخدميها وبياناتهم، بالإضافة إلىوسائل حماية ضد أى التهديدات، وذكرت تحذيرات آبل أنت مسئول عن الحفاظ على الوصول إلى أجهزتك الموثوقة ومفتاح الاسترداد الخاص بك، وهناك عدد قليل من الخطوات التي يمكن للمستخدمين اتخاذها لحماية أنفسهم من حدوث ذلك لهم. 1. رمز المرور

الخطوة الأولى هي حماية رمز المرور ويمكن للأشخاص استخدام Face ID أو Touch ID عند فتح هواتفهم في الأماكن العامة لتجنب الكشف عن رمز المرور الخاص بهم لأي شخص قد يراقب.

كما يمكن للمستخدمين أيضًا إعداد رمز مرور أبجدي رقمي أطول يصعب على الجهات الفاعلة السيئة اكتشافه ويجب على مالكي الأجهزة أيضًا تغيير رمز المرور فورًا إذا اعتقدوا أن شخصًا آخر قد شاهده. 2 إعدادات وقت الشاشة

هناك خطوة أخرى يمكن أن يأخذها شخص ما بعين الاعتبار وهي الاختراق الذي لا تدعمه شركة Apple بالضرورة، ولكنه يتم تداوله عبر الإنترنت. ضمن إعداد Screen Time الخاص بجهاز iPhone، والذي يسمح للأوصياء بوضع قيود على كيفية استخدام الأطفال للجهاز، وهناك خيار لإعداد كلمة مرور ثانوية مطلوبة من أي مستخدم قبل أن يتمكنوا من تغيير معرف Apple بنجاح .

من خلال تمكين هذا، ستتم مطالبة اللص بكلمة المرور الثانوية قبل تغيير كلمة مرور معرف Apple.3 . عمل نسخة احتياطية للهاتف بانتظام

وأخيرًا، يمكن للمستخدمين حماية أنفسهم عن طريق إجراء نسخ احتياطي منتظم لجهاز iPhone عبر iCloud أو iTunes

بحيث يمكن استرداد البيانات في حالة سرقة جهاز iPhone ، وفي الوقت نفسه قد يرغب المستخدمون في التفكير في تخزين الصور المهمة أو الملفات والبيانات الحساسة الأخرى في خدمة سحابية أخرى، مثل Google Photos أو Microsoft OneDrive أو Amazon Photos أو Dropbox.



