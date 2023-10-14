يعني إيه.. مايكروسوفت تمنع استخدام مفاتيح ويندوز 7 لتنشيط ويندوز 11

MENAFN - Youm7) سدت شركة مايكروسوفت ثغرة سمحت لبعض الأشخاص الذين يستخدمون الإصدارات الأقدم من Windows بالترقية إلى الإصدار الأحدث مجانًا، وأعلنت الشركة عن هذا التغيير الشهر الماضي، وهو الآن يدخل حيز التنفيذ.

وبحسب موقع TOI الهندى، فحتى وقت قريب، كان بإمكان المستخدمين الذين يستخدمون Windows 7 وWindows 8 على أنظمتهم تثبيت Windows 11 مجانًا وتنشيط نظام التشغيل عن طريق إدخال رمز التنشيط لهذه الإصدارات الأقدم.

وقالت الشركة: "انتهى عرض الترقية المجاني من مايكروسوفت لنظام التشغيل Windows 10/11 في 29 يوليو 2016، وتمت الآن أيضًا إزالة مسار التثبيت للحصول على الترقية المجانية لنظام التشغيل Windows 7/8، وأضافت أن الترقية إلى Windows 11 من Windows 10 لا تزال مجانية.

وقالت لن يتمكن المستخدمون الذين يريدون الآن تنشيط Windows 11 باستخدام المفاتيح القديمة من القيام بذلك، وتقول رسالة الخطأ: "لا يمكننا تنشيط Windows على هذا الجهاز لأنه ليس لديك ترخيص رقمي صالح أو مفتاح منتج صالح".

بالنسبة لأولئك الذين قاموا بالفعل بترقية أجهزتهم من Windows 7 أو Windows 8 إلى Windows 11 باستخدام أحد هذه المفاتيح القديمة، فلن تتغير حالة التنشيط الخاصة بهم.

لماذا يجب عليك تفعيل الويندوز؟

سيتمكن Windows من العمل لسنوات عديدة دون تنشيطه، ومع ذلك، لا ينصح بذلك. يساعد التنشيط في التحقق من أن نسخة Windows الموجودة لدى المستخدمين على أنظمتهم أصلية ولم يتم استخدامها على عدد أكبر من الأجهزة مما تسمح به شروط ترخيص برامج مايكروسوفت.

علاوة على ذلك، يساعد التنشيط الشركة أيضًا في الحفاظ على تحديث نظام التشغيل من خلال تصحيحات الأمان والميزات الجديدة وخيارات التخصيص والمزيد، وتجدر الإشارة إلى أنه قبل شراء Windows 11، يجب على المستخدمين التحقق مما إذا كانت أجهزتهم تلبي الحد الأدنى من متطلبات النظام لتشغيل نظام التشغيل. ستتجاوز متطلبات النظام لتجربة بعض ميزات وتطبيقات Windows 11 الحد الأدنى لمتطلبات نظام Windows 11.