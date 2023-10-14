كيفية الاستفادة من ميزة Chrome Group الجديدة.. اعرف الخطوات

MENAFN - Youm7) تعد مجموعات Chrome Tab بمثابة تغيير في قواعد استخدام المتصفح منذ ظهورها لأول مرة على متصفح الويب، هذه الميزة مفيدة من خلال السماح للمستخدمين بتنظيم علامات التبويب المفتوحة وتحسين تجربة التصفح الشاملة.ومع ذلك، فإنه ينقصها شيء واحد وهو حفظ مجموعات علامات التبويب لوقت لاحق، وعلى الرغم من أن الميزة الرسمية لا تزال بعيدة المنال، إلا أن الحل البديل الذكي يمكن أن يساعدك في الحفاظ على مجموعات علامات التبويب الخاصة بك بشكل دائم.لسوء الحظ، كانت القدرة على حفظ مجموعات علامات التبويب غائبة بشكل واضح، وقد وعدت Google بهذه الميزة وبدأت في اختبارها في الإصدارات التجريبية ولكن لم يتم تحقيق ذلك بعد.لكن هناك حل بديل باستخدام Chrome Flags، على الرغم من أنه ليس حلاً رسميًا.فيما يلي كيفية تمكين ميزة حفظ مجموعات علامات التبويب على سطح المكتب لديك:

- الوصول إلى Chrome Flags: في متصفح Chrome، اكتب "chrome://flags/#tab-groups-save" في شريط العناوين واضغط على Enter.

- تنشيط الميزة: حدد موقع "حفظ مجموعات علامات التبويب" وقم بتغيير حالتها إلى "ممكّن". - إعادة تشغيل Chrome: بعد تبديل الميزة، أعد تشغيل المتصفح لتطبيق التغييرات.لكن يجب ملاحظة أن استخدام Chrome Flags في بعض الأحيان قد يؤدي إلى زعزعة استقرار متصفحك، لأنها تتيح ميزات تجريبية، على الرغم من أن هذه العلامة الخاصة آمنة نسبيًا، تابع بحذر عند تعديل إعدادات المتصفح لديك.وبمجرد إعادة تشغيل Chrome مع تمكين الميزة، ستلاحظ تبديل "حفظ المجموعة" داخل مجموعات علامات التبويب الخاصة بك، قم بتنشيطه، وسيتم حفظ مجموعة علامات التبويب الخاصة بك بشكل دائم.وعند إغلاق مجموعة محفوظة، ستظهر في شريط الإشارات المرجعية، مع الحفاظ على لونها وعنوانها. انقر عليها في الشريط لاستعادة علامات التبويب المنسقة على الفور.