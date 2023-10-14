((هواوي)) تطلق حلولا ومنتجات متطورةانطلاق ((جيتكس)) المعرض التكنولوجي الأكبر في المنطقة غدآ

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرئيس الإقليمي لـ«هواوي»: نقف اليوم على أعتاب عالم ذكي جديد يزخر بالفرص

تسليط الضوء على أهمية التعاون وتبادل المعلومات بين المؤسسات لمكافحة التهديدات السيبرانية بشكل فعّال

أعلنت‭ ‬هواوي‭ ‬مشاركتها‭ ‬كراعٍ‭ ‬ذهبي‭ ‬في‭ ‬‮«‬جيتكس‭ ‬جلوبال‭ ‬2023‮»‬‭ ‬لتجسد‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬التزامها‭ ‬بدعم‭ ‬جهود‭ ‬قطاعات‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لتحقيق‭ ‬أقصى‭ ‬استفادة‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬الرقمنة‭ ‬المتطورة‭ ‬المدعومة‭ ‬بقدرات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والحلول‭ ‬السحابية‭ ‬والشبكات‭ ‬المتقدمة‭ ‬وتقنيات‭ ‬الطاقة‭ ‬الرقمية‭. ‬

وستطلق‭ ‬هواوي‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬والمنتجات‭ ‬المتقدمة‭ ‬الداعمة‭ ‬للتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬الذكي‭ ‬بالتماشي‭ ‬مع‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬متقدمة‭ ‬من‭ ‬ريادة‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬سيناريوهات‭ ‬الأعمال‭. ‬وستركز‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬آليات‭ ‬جديدة‭ ‬ومتطورة‭ ‬لتسريع‭ ‬اعتماد‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الأعمال‭ ‬بدعم‭ ‬كامل‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬السحابية‭ ‬المتطورة‭. ‬

وبصفتها‭ ‬الراعي‭ ‬الرئيسي‭ ‬لبرنامج‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬لمعرض‭ ‬‮«‬وادي‭ ‬جيتكس‭ ‬السيبراني‮»‬‭ (‬ Cyber Valley ‭) ‬،ستستعرض‭ ‬الشركة‭ ‬الحلول‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬التي‭ ‬ستوفرها‭ ‬لعملائها‭ ‬وشركائها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تحقيق‭ ‬رؤيتها‭ ‬لبناء‭ ‬منظومة‭ ‬متكاملة‭ ‬لقطاع‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬تطوير‭ ‬مستقبل‭ ‬أعمال‭ ‬وخدمات‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬والصناعات‭. ‬







وتستعرض‭ ‬هواوي‭ ‬خلال‭ ‬المعرض‭ ‬سبل‭ ‬دمج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ضمن‭ ‬أسس‭ ‬عمليات‭ ‬القطاعات‭ ‬لخدمة‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬السيناريوهات‭ ‬الصناعية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الابتكار‭ ‬وتسريع‭ ‬مراحل‭ ‬نمو‭ ‬الأعمال‭ ‬وجودة‭ ‬الخدمات‭ ‬بوتيرة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭. ‬وستعرض‭ ‬الشركة‭ ‬أيضاً‭ ‬استراتيجية‭ ‬ومنتجات‭ ‬وحلول‭ ‬فرع‭ ‬أعمالها‭ ‬للطاقة‭ ‬الرقمية‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬لمساعدة‭ ‬عملائها‭ ‬على‭ ‬الوفاء‭ ‬بمتطلبات‭ ‬استخدام‭ ‬الطاقة‭ ‬الخضراء‭ ‬الصديقة‭ ‬بالبيئة‭ ‬وتخفيض‭ ‬البصمة‭ ‬الكربونية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬إرساء‭ ‬مستقبلٍ‭ ‬أكثر‭ ‬استدامة‭ ‬لكامل‭ ‬منظومة‭ ‬قطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬وتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬بمختلف‭ ‬ارتباطاته‭ ‬مع‭ ‬القطاعات‭ ‬الأخرى‭. ‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬ستيفن‭ ‬يي،‭ ‬الرئيس‭ ‬الإقليمي‭ ‬لشركة‭ ‬هواوي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وآسيا‭ ‬الوسطى‭: ‬‮«‬يشهد‭ ‬عالمنا‭ ‬بداية‭ ‬فصلٍ‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬التحول‭ ‬الذكي‭. ‬ونقف‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬أعتاب‭ ‬عالمٍ‭ ‬ذكي‭ ‬جديد‭ ‬يزخر‭ ‬بالفرص،‭ ‬يتخلله‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التحديات‭. ‬ونسعى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتنا‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬جيتكس‭ ‬جلوبال‮»‬‭ ‬لاستكشاف‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬شركائنا‭ ‬وعملائنا‭ ‬الإقليميين‭ ‬لرفع‭ ‬مستوى‭ ‬استفادة‭ ‬القطاعات‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الجديدة‭ ‬للتقنيات‭ ‬الرقمية‭ ‬ممثلة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬والسحابة،‭ ‬والشبكات‭ ‬المتقدمة‭ ‬والطاقة‭ ‬الرقمية‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تحظى‭ ‬جميعها‭ ‬بدعم‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬من‭ ‬قدرات‭ ‬وحلول‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭. ‬ولن‭ ‬تقتصر‭ ‬مشاركتنا‭ ‬على‭ ‬استعراض‭ ‬ابتكاراتنا‭ ‬وتقنياتنا‭ ‬المتطورة‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬سنسعى‭ ‬لبناء‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬جسور‭ ‬التعاون‭ ‬لبناء‭ ‬النظام‭ ‬الإيكولوجي‭ ‬المطلوب‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬خدمة‭ ‬لمسارات‭ ‬التطور‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬فيها‭ ‬بالاستفادة‭ ‬القصوى‭ ‬من‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‮»‬‭. ‬

سيتمكن‭ ‬زوّار‭ ‬‮«‬جيتكس‭ ‬جلوبال‮»‬‭ ‬من‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬ابتكارات‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬الذكية‭ ‬من‭ ‬هواوي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جناح‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬المعرض‭. ‬وسيلقي‭ ‬خبراء‭ ‬هواوي‭ ‬كلمات‭ ‬رئيسية‭ ‬ويشاركون‭ ‬في‭ ‬جلسات‭ ‬حوارية‭ ‬ستتناول‭ ‬موضوعات‭ ‬مهمة،‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬والاتصال‭ ‬الذكي،‭ ‬وتحقيق‭ ‬خريطة‭ ‬طريق‭ ‬الاستدامة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مبادئ‭ ‬جديدة‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬مقرات‭ ‬العمل‭ ‬صفرية‭ ‬الانبعاثات‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ستكشف‭ ‬هواوي‭ ‬النقاب‭ ‬عنها‭ ‬خلال‭ ‬المعرض‭. ‬

وتعتزم‭ ‬هواوي‭ ‬استعراض‭ ‬حلول‭ ‬قطاعية‭ ‬ذكية‭ ‬جديدة‭ ‬تلبي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المحددة‭ ‬لقطاعات‭ ‬الخدمات‭ ‬العامة،‭ ‬والتمويل،‭ ‬والنفط‭ ‬والغاز،‭ ‬والطاقة‭ ‬الكهربائية،‭ ‬والنقل،‭ ‬ومزودي‭ ‬خدمات‭ ‬الإنترنت‭. ‬كما‭ ‬ستعرض‭ ‬محفظتها‭ ‬لحلول‭ ‬المؤسسات‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬مجالات‭ ‬اتصالات‭ ‬البيانات،‭ ‬والتخزين،‭ ‬والبصريات،‭ ‬والاتصالات‭ ‬اللاسلكية،‭ ‬والخدمات‭ ‬الذكية‭. ‬وستسلط‭ ‬الضوء‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬أطر‭ ‬عملها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إرساء‭ ‬منظومة‭ ‬عمل‭ ‬تعاوني‭ ‬مزدهرة‭ ‬تطمح‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬مجزية‭ ‬للجميع،‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬لإطلاق‭ ‬حلول‭ ‬ناجعة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وسيناريوهات‭ ‬القطاع،‭ ‬وتمكين‭ ‬التحول‭ ‬الذكي‭ ‬للمزيد‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭. ‬

وتحتفي‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬الفرعية‭ ‬المخصصة‭ ‬لأعمال‭ ‬التوزيع‭ ‬‮«‬هووي‭ ‬إي‭ ‬كيت‮»‬‭ (‬ UAWEI ‭ ‬ eKit ‭)‬،‭ ‬بمشاركتها‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬‮«‬جيتكس‭ ‬جلوبال‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬تسعى‭ ‬لتوفير‭ ‬منتجات‭ ‬وحلول‭ ‬متعددة‭ ‬الاستخدامات‭ ‬لمئات‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمشاريع‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬تساعدهم‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬الرقمية،‭ ‬وتدعم‭ ‬منظومة‭ ‬شركاء‭ ‬التوزيع‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬أعمالهم‭ ‬ضمن‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬وتعزيز‭ ‬فرص‭ ‬نمو‭ ‬هذه‭ ‬السوق،‭ ‬حيث‭ ‬تشكل‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬وحدة‭ ‬أساسية‭ ‬ضمن‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬من‭ ‬القطاعات،‭ ‬مثل‭ ‬التعليم‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والضيافة،‭ ‬وتشكل‭ ‬بذلك‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬للتنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬دولة‭. ‬وخلال‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬المقبلة،‭ ‬ستركز‭ ‬90 % ‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬على‭ ‬الرقمنة‭ ‬والمعلومات‭ ‬لبناء‭ ‬قدراتها‭ ‬التنافسية‭ ‬الأساسية‭. ‬

وتعتزم‭ ‬‮«‬هواوي‭ ‬كلاود‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتها‭ ‬تعزيز‭ ‬فرص‭ ‬بناء‭ ‬الأسس‭ ‬السحابية‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لمختلف‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬ومع‭ ‬تبنيها‭ ‬مفهوم‭ ‬‮«‬كل‭ ‬شيء‭ ‬كخدمة‮»‬،‭ ‬تواصل‭ ‬التزامها‭ ‬بإطلاق‭ ‬منتجات‭ ‬مبتكرة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬حيوية‭ ‬مثل‭ ‬نموذج‭ ‬‮«‬بانجو‮»‬‭ ‬ Pangu ‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬وتحديث‭ ‬التطبيقات،‭ ‬ومسارات‭ ‬تطوير‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وإنتاج‭ ‬المحتوى‭ ‬الرقمي‭. ‬وفي‭ ‬ضوء‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬المعرض،‭ ‬تعرض‭ ‬‮«‬هواوي‭ ‬كلاود‮»‬‭ ‬سبل‭ ‬تطبيق‭ ‬استراتيجية‭ ‬‮«‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬للقطاعات‮»‬،‭ ‬وستوضح‭ ‬كيف‭ ‬تدعم‭ ‬بُنية‭ (‬5+ N ‭+‬ X ‭) ‬الترقية‭ ‬الذكية‭ ‬للقطاعات،‭ ‬منها‭ ‬الحكومي‭ ‬وقطاعات‭ ‬الطاقة‭ ‬الكهربائية‭ ‬والنفط‭ ‬والغاز‭ ‬والأرصاد‭ ‬الجوية‭. ‬وستكشف‭ ‬‮«‬هواوي‭ ‬كلاود‮»‬‭ ‬أيضاً‭ ‬عن‭ ‬منصة‭ ‬ Cloud ‭ ‬ Stack ‭ ‬8.3.0‭ ‬السحابية‭ ‬الهجينة،‭ ‬التي‭ ‬يأتي‭ ‬إطلاقها‭ ‬تجسيدا‭ ‬لحرص‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬منظومة‭ ‬القطاع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬لحلول‭ ‬المنظومة‭ ‬السحابية‭.

‬وتزامناً‭ ‬مع‭ ‬استضافة‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬لمؤتمر‭ ‬ COP 28‭ ‬بعد‭ ‬جيتكس،‭ ‬ستعرض‭ ‬هواوي‭ ‬استراتيجية‭ ‬الاستدامة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فرع‭ ‬‮«‬هواوي‭ ‬ديجتال‭ ‬باور‮»‬‭ ‬للطاقة‭ ‬الرقمية‭ ‬المتخصص‭ ‬بمجالات‭ ‬دعم‭ ‬التوجه‭ ‬نحو‭ ‬استخدام‭ ‬الطاقة‭ ‬الخضراء‭ ‬وتقليل‭ ‬البصمة‭ ‬الكربونية‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬وتلبية‭ ‬الدول‭ ‬والأعمال‭ ‬بأهداف‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتطوير‭ ‬المستدام‭. ‬ويمكن‭ ‬للزوّار‭ ‬مشاهدة‭ ‬العروض‭ ‬لتنزه‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ (‬ Zero ‭ ‬ Carbon ‭ ‬ Park ‭) ‬وسيناريوهات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬الخالية‭ ‬من‭ ‬الكربون‭ ‬لمراكز‭ ‬البيانات‭ ‬والطاقة‭ ‬الحرجة،‭ ‬وسيناريو‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬للطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬والتخزين‭ ‬وشحن‭ ‬المركبات‭ ‬الكهربائية‭ ‬في‭ ‬جناح‭ ‬هواوي‭ ‬في‭ ‬المعرض‭.

‬وانسجاماً‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬الحالي‭ ‬المتزايد‭ ‬لقطاعات‭ ‬الأعمال‭ ‬على‭ ‬مزامنة‭ ‬تسارع‭ ‬رقمنتها‭ ‬مع‭ ‬توافر‭ ‬الحلول‭ ‬الأمنية‭ ‬المتقدمة،‭ ‬تسعى‭ ‬هواوي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬لتقديم‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬ابتكاراتها‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وزيادة‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬الأمن‭ ‬السحابية،‭ ‬وتطوير‭ ‬حلول‭ ‬أمن‭ ‬الهاتف‭ ‬المحمول‭ ‬وإنترنت‭ ‬الأشياء،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬بصورة‭ ‬أكبر‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬قدرات‭ ‬قوية‭ ‬للاستجابة‭ ‬للطوارئ‭ ‬وتقليل‭ ‬أثر‭ ‬الحوادث‭. ‬وستسلط‭ ‬هواوي‭ ‬الضوء‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬لمكافحة‭ ‬التهديدات‭ ‬السيبرانية‭ ‬بشكل‭ ‬فعّال‭. ‬كما‭ ‬يتيح‭ ‬المعرض‭ ‬للزوار‭ ‬فرصة‭ ‬استكشاف‭ ‬ممارسات‭ ‬وحلول‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬تعالج‭ ‬التهديدات‭ ‬المتطورة‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬المؤسسات‭ ‬والدول‭ ‬خلال‭ ‬رحلة‭ ‬تحولها‭ ‬الرقمي‭. ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق،‭ ‬اختتم‭ ‬ستيفن‭ ‬يي‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬يمثل‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬شركائنا‭ ‬وعملائنا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬أساسا‭ ‬محوريا‭ ‬للتعمّق‭ ‬في‭ ‬إرساء‭ ‬مستوى‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬الأمن‭ ‬الرقمي‭ ‬والسيناريوهات‭ ‬القطاعية‭ ‬وبناء‭ ‬ركيزة‭ ‬متينة‭ ‬للحوسبة‭ ‬بهدف‭ ‬تشغيل‭ ‬عدد‭ ‬لا‭ ‬محدود‭ ‬من‭ ‬نماذج‭ ‬وتطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الجديدة‭. ‬ومعاً،‭ ‬يمكننا‭ ‬توفير‭ ‬الدعم‭ ‬لجميع‭ ‬القطاعات‭ ‬خلال‭ ‬رحلة‭ ‬تحولها‭ ‬إلى‭ ‬التقنيات‭ ‬الذكية‭ ‬وتسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬هذا‭ ‬التحول‮»‬‭. ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬نسخة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬جيتكس‭ ‬جلوبال‮»‬‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬أكتوبر‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬دبي‭ ‬التجاري‭ ‬العالمي‭. ‬ويقع‭ ‬جناح‭ ‬‮«‬هواوي‮»‬‭ ‬في‭ ‬القاعة‭ ‬22،‭ ‬بدعمٍ‭ ‬كريمٍ‭ ‬من‭ ‬كوكبة‭ ‬من‭ ‬الشركاء‭ ‬البارزين،‭ ‬وهم‭: ‬شركة‭ ‬‮«‬إنتربرايز‭ ‬سيستمز‮»‬،‭ ‬و«ريدينغتون‭ ‬غَلف‮»‬،‭ ‬و‮«‬مارفل‭ ‬للتوزيع‮»‬،‭ ‬و«مايندوير‮»‬،‭ ‬و«الرستماني‭ ‬للاتصالات‮»‬‭. ‬