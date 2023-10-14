بنفت تفوز بجائزة التميز للحكومة الإلكترونية كأفضل موقع إلكتروني في القطاع الخاص

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
حققت شركة بنفت، الشركة المبتكرة والرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، إنجازًا جديدًا ملموسًا، حيث فازت مؤخرًا بجائزة التميز للحكومة الإلكترونية كأفضل موقع إلكتروني في القطاع الخاص. وقد تم تسليم هذه الجائزة المرموقة خلال منتدى البحرين الدولي العاشر للحكومة الإلكترونية الذي أقيم يوم 9 أكتوبر 2023 تحت رعاية الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ورئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات.
تسلم الجائزة السيد عبدالواحد الجناحي، الرئيس التنفيذي لشركة بنفت. وخلال الحفل، أشاد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بالفائزين بالجوائز وإسهاماتهم الملموسة في دعم مبادرات الحكومة الإلكترونية، مؤكدًا دور تقنية المعلومات والاتصالات في تحقيق التنمية.
تم إطلاق جائزة التميز للحكومة الإلكترونية عام 2008، وتهدف إلى الاحتفاء بمبادرات تقنية المعلومات والاتصالات الرائدة في مملكة البحرين، بما يحقق أهداف الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030. وتستعرض الجائزة عددًا كبيرًا من المشاريع والمبادرات الوطنية من القطاعين العام والخاص والمنظمات الأهلية والمواطنين والتي تستهدف دفع جهود التحول الرقمي وتحقيق التميز في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.
وباعتبارها مشغلا رائدا للمنصات والخدمات الوطنية في المملكة، تقدم شركة بنفت مجموعة واسعة من خدمات الدفع، وحلول إدارة المعلومات، وخدمات الإسناد الخارجي، فضلا عن تطبيق بنفت بي الذي يعد واحدًا من أكثر التطبيقات أهمية وابتكارًا ورواجًا.
وتواصل شركة بنفت التزامها الراسخ بالارتقاء بمكانة المملكة كمركز مالي إقليمي، بما يتماشى مع جهود البحرين الرامية إلى تشجيع الابتكار المالي وتعزيز التنافسية العالمية. ومن خلال إنشاء البنية التحتية القوية وخلق البيئة المشجعة للأعمال، تساهم شركة بنفت في بناء علاقة سلسة بين المؤسسات المالية والعملاء، وتعزيز قدرتها على مواكبة التغيرات الاقتصادية، وإطلاق المبادرات المبتكرة التي تسهم في تحقيق النمو المستدام للقطاع على المستويين الإقليمي والعالمي.
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