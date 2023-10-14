بنفت تفوز بجائزة التميز للحكومة الإلكترونية كأفضل موقع إلكتروني في القطاع الخاص

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

حققت‭ ‬شركة‭ ‬بنفت،‭ ‬الشركة‭ ‬المبتكرة‭ ‬والرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬وخدمة‭ ‬المعاملات‭ ‬المالية‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إنجازًا‭ ‬جديدًا‭ ‬ملموسًا،‭ ‬حيث‭ ‬فازت‭ ‬مؤخرًا‭ ‬بجائزة‭ ‬التميز‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬كأفضل‭ ‬موقع‭ ‬إلكتروني‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تسليم‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬المرموقة‭ ‬خلال‭ ‬منتدى‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬العاشر‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬يوم‭ ‬9‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬ورئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭. ‬

تسلم‭ ‬الجائزة‭ ‬السيد‭ ‬عبدالواحد‭ ‬الجناحي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬بنفت‭. ‬وخلال‭ ‬الحفل،‭ ‬أشاد‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالفائزين‭ ‬بالجوائز‭ ‬وإسهاماتهم‭ ‬الملموسة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مبادرات‭ ‬الحكومة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬دور‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭. ‬

تم‭ ‬إطلاق‭ ‬جائزة‭ ‬التميز‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬عام‭ ‬2008،‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بمبادرات‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬أهداف‭ ‬الرؤية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للبحرين‭ ‬2030‭. ‬وتستعرض‭ ‬الجائزة‭ ‬عددًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬والمنظمات‭ ‬الأهلية‭ ‬والمواطنين‭ ‬والتي‭ ‬تستهدف‭ ‬دفع‭ ‬جهود‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬وتحقيق‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭. ‬

وباعتبارها‭ ‬مشغلا‭ ‬رائدا‭ ‬للمنصات‭ ‬والخدمات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬تقدم‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬الدفع،‭ ‬وحلول‭ ‬إدارة‭ ‬المعلومات،‭ ‬وخدمات‭ ‬الإسناد‭ ‬الخارجي،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تطبيق‭ ‬بنفت‭ ‬بي‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬واحدًا‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬التطبيقات‭ ‬أهمية‭ ‬وابتكارًا‭ ‬ورواجًا‭. ‬

وتواصل‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬التزامها‭ ‬الراسخ‭ ‬بالارتقاء‭ ‬بمكانة‭ ‬المملكة‭ ‬كمركز‭ ‬مالي‭ ‬إقليمي،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬جهود‭ ‬البحرين‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬الابتكار‭ ‬المالي‭ ‬وتعزيز‭ ‬التنافسية‭ ‬العالمية‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬إنشاء‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬القوية‭ ‬وخلق‭ ‬البيئة‭ ‬المشجعة‭ ‬للأعمال،‭ ‬تساهم‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬علاقة‭ ‬سلسة‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬والعملاء،‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬التغيرات‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وإطلاق‭ ‬المبادرات‭ ‬المبتكرة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النمو‭ ‬المستدام‭ ‬للقطاع‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعالمي‭. ‬