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بيت التمويل يعلن أول 10 فائزين في السحب الشهري لحساب ((معاشي))

10/14/2023 11:25:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭-‬البحرين‭ ‬أول‭ ‬10‭ ‬فائزين‭ ‬في‭ ‬السحب‭ ‬الشهري‭ ‬لحساب‭ ‬‮«‬معاشي‮»‬‭ ‬بقيمة‭ ‬25 ‭,‬ 000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬لشهر‭ ‬أغسطس‭ ‬2023،‭ ‬بحيث‭ ‬يحصل‭ ‬كل‭ ‬فائز‭ ‬على‭ ‬2500‭ ‬دولار‭. ‬وقد‭ ‬حضر‭ ‬مراسم‭ ‬السحب‭ ‬أعضاء‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬البنك‭ ‬بوجود‭ ‬ممثل‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مدققي‭ ‬الحسابات‭ ‬الداخليين‭ ‬والخارجيين‭ ‬للبنك‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬حامد‭ ‬مشعل،‭ ‬مدير‭ ‬تنفيذي‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد،‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬تهنئة‭ ‬جميع‭ ‬أصحاب‭ ‬الحظ‭ ‬السعيد‭ ‬في‭ ‬سحب‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬معاشي‮»‬‭ ‬لشهر‭ ‬أغسطس‭. ‬ندعو‭ ‬جميع‭ ‬الموظفين‭ ‬البحرينيين‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬معاشي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يتيح‭ ‬لهم‭ ‬فرصة‭ ‬الاشتراك‭ ‬في‭ ‬السحب‭ ‬للفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬نقدية‭ ‬مجموع‭ ‬قيمتها‭ ‬500 ‭,‬ 000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المميزات‭ ‬الإضافية‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬نسعى‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭-‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬بذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدنا‭ ‬لمساعدة‭ ‬عملائنا‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافهم‭ ‬المالية‭. ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬السحوبات‭ ‬للفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬قيّمة،‭ ‬فإن‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬معاشي‮»‬‭ ‬الجديد‭ ‬يوفر‭ ‬خدمة‭ ‬السحب‭ ‬المبكر‭ ‬على‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الراتب‭ ‬بدون‭ ‬رسوم‭ ‬أو‭ ‬أرباح‭. ‬إننا‭ ‬نحرص‭ ‬على‭ ‬تمكين‭ ‬عملائنا‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بالحلول‭ ‬المالية‭ ‬المصممة‭ ‬لتناسب‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬وتلبية‭ ‬تطلعاتهم‭. ‬إن‭ ‬التزامنا‭ ‬لا‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬مميزة‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬نسعى‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الشمولية‭ ‬المالية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الرفاهية‭ ‬والازدهار‭ ‬للمملكة‭ ‬بأكملها‮»‬‭. ‬

هذا‭ ‬وسيتمكن‭ ‬الموظفون‭ ‬البحرينيون‭ ‬من‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬معاشي‮»‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬احتساب‭ ‬رسوم‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬جديد‭ ‬ومتطلبات‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للرصيد‭ ‬الشهري،‭ ‬كما‭ ‬سيمكنهم‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬الحصرية‭ ‬والميزات‭ ‬الخاصة،‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تحويل‭ ‬رواتبهم‭ ‬الشهرية‭ ‬إلى‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬معاشي‮»‬‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭-‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬السحب‭ ‬المبكر‭ ‬من‭ ‬الراتب‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬احتساب‭ ‬رسوم‭ ‬إضافية‭ ‬أو‭ ‬أرباح،‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬اختيار‭ ‬أي‭ ‬تاريخ‭ ‬ووقت‭ ‬للسحب‭.‬

علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬سيتم‭ ‬تسجيل‭ ‬أصحاب‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬معاشي‮»‬‭ ‬في‭ ‬حملة‭ ‬الجوائز‭ ‬الشهرية‭ ‬الحصرية‭ ‬التي‭ ‬تصل‭ ‬قيمتها‭ ‬السنوية‭ ‬إلى‭ ‬إجمالي‭ ‬500 ‭,‬ 000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭. ‬وللتأهل‭ ‬للسحوبات،‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬أصحاب‭ ‬الحساب‭ ‬تحويل‭ ‬رواتبهم‭ ‬إلى‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬معاشي‮»‬‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭-‬البحرين‭. ‬ومع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت،‭ ‬يمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬زيادة‭ ‬فرصهم‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬الولاء‭ ‬لحساب‭ ‬‮«‬معاشي‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬يمنح‭ ‬عملاءه‭ ‬مكافآت‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬المدة‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬فيها‭ ‬تحويل‭ ‬رواتبهم‭ ‬إلى‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬معاشي‮»‬‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬رصيد‭ ‬الحساب‭ ‬السنوي،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أسعار‭ ‬مخفضة‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬منتجات‭ ‬التمويل‭ ‬الشخصي‭ ‬وتمويل‭ ‬السيارات‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭-‬البحرين،‭ ‬وخصومات‭ ‬خاصة‭ ‬على‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭.‬

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