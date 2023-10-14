بيت التمويل يعلن أول 10 فائزين في السحب الشهري لحساب ((معاشي))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن بيت التمويل الكويتي-البحرين أول 10 فائزين في السحب الشهري لحساب «معاشي» بقيمة 25 , 000 دولار أمريكي لشهر أغسطس 2023، بحيث يحصل كل فائز على 2500 دولار. وقد حضر مراسم السحب أعضاء من إدارة البنك بوجود ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى مدققي الحسابات الداخليين والخارجيين للبنك.
وبهذه المناسبة، صرح حامد مشعل، مدير تنفيذي رئيس الخدمات المصرفية للأفراد، بالقول: «يسرنا تهنئة جميع أصحاب الحظ السعيد في سحب حساب «معاشي» لشهر أغسطس. ندعو جميع الموظفين البحرينيين إلى فتح حساب «معاشي» الذي يتيح لهم فرصة الاشتراك في السحب للفوز بجوائز نقدية مجموع قيمتها 500 , 000 دولار أمريكي بالإضافة إلى العديد من المميزات الإضافية».
وأضاف قائلا: «نسعى في بيت التمويل الكويتي-البحرين إلى بذل قصارى جهدنا لمساعدة عملائنا على تحقيق أهدافهم المالية. وبالإضافة إلى السحوبات للفوز بجوائز قيّمة، فإن حساب «معاشي» الجديد يوفر خدمة السحب المبكر على جزء من الراتب بدون رسوم أو أرباح. إننا نحرص على تمكين عملائنا وتزويدهم بالحلول المالية المصممة لتناسب احتياجاتهم وتلبية تطلعاتهم. إن التزامنا لا يقتصر على تقديم خدمات مميزة فقط، بل نسعى إلى تحقيق المزيد من الشمولية المالية وتعزيز الرفاهية والازدهار للمملكة بأكملها».
هذا وسيتمكن الموظفون البحرينيون من فتح حساب «معاشي» من دون احتساب رسوم فتح حساب جديد ومتطلبات الحد الأدنى للرصيد الشهري، كما سيمكنهم الحصول على عدد كبير من المزايا الحصرية والميزات الخاصة، في حالة تحويل رواتبهم الشهرية إلى حساب «معاشي» في بيت التمويل الكويتي-البحرين، بما في ذلك السحب المبكر من الراتب من غير احتساب رسوم إضافية أو أرباح، مع إمكانية اختيار أي تاريخ ووقت للسحب.
علاوة على ذلك، سيتم تسجيل أصحاب حساب «معاشي» في حملة الجوائز الشهرية الحصرية التي تصل قيمتها السنوية إلى إجمالي 500 , 000 دولار أمريكي. وللتأهل للسحوبات، يجب على أصحاب الحساب تحويل رواتبهم إلى حساب «معاشي» في بيت التمويل الكويتي-البحرين. ومع مرور الوقت، يمكن للعملاء زيادة فرصهم في الفوز من خلال برنامج الولاء لحساب «معاشي» والذي يمنح عملاءه مكافآت على أساس المدة التي سيتم فيها تحويل رواتبهم إلى حساب «معاشي» بالإضافة الى رصيد الحساب السنوي، علاوة على الحصول على أسعار مخفضة على العديد من منتجات التمويل الشخصي وتمويل السيارات التي يقدمها بيت التمويل الكويتي-البحرين، وخصومات خاصة على المحلات التجارية.
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