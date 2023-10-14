تكريم بنك البحرين الوطني في حفل إنجاز البحرين السنوي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
تم تكريم بنك البحرين الوطني مؤخرًا خلال حفل التكريم السنوي الذي أقامته مؤسسة إنجاز البحرين والذي أقيم في فندق سوفيتل البحرين، الزلاق.
خلال حفل التكريم، ألقت سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة إنجاز البحرين كلمة افتتاحية، تلاها تكريم الأفراد والمنظمات الذين أسهموا في دعم مبادرات المؤسسة.
ونظرًا إلى دعم بنك البحرين الوطني طويل الأمد لمؤسسة إنجاز البحرين، تم منحه عددا من الجوائز التقديرية خلال الحفل، حيث تم تكريم السيد عثمان أحمد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين الوطني لعمله عضوا في مجلس إدارة المؤسسة، في حين حصل الموظف فيصل أسامة على لقب «المتطوع البلاتيني». كما فاز البنك بجائزة «الخدمة التطوعية» تقديرًا لجهود الموظفين الذين قضوا أكثر من 269 ساعة في ممارسة أعمال تطوعية على مدار عامي 2022 و2023.
تُمثل المسؤولية الاجتماعية إحدى القيم الأساسية لبنك البحرين الوطني. لذا، فهو يسعى دائمًا لتعزيز ثقافة العمل التطوعي وتشجيع الموظفين على المشاركة ضمن فعاليات وأنشطة تعود بالنفع على المجتمع البحريني.
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