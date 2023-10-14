تكريم بنك البحرين الوطني في حفل إنجاز البحرين السنوي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

تم‭ ‬تكريم‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬مؤخرًا‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬التكريم‭ ‬السنوي‭ ‬الذي‭ ‬أقامته‭ ‬مؤسسة‭ ‬إنجاز‭ ‬البحرين‭ ‬والذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬سوفيتل‭ ‬البحرين،‭ ‬الزلاق‭.‬

خلال‭ ‬حفل‭ ‬التكريم،‭ ‬ألقت‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬إنجاز‭ ‬البحرين‭ ‬كلمة‭ ‬افتتاحية،‭ ‬تلاها‭ ‬تكريم‭ ‬الأفراد‭ ‬والمنظمات‭ ‬الذين‭ ‬أسهموا‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مبادرات‭ ‬المؤسسة‭.‬

ونظرًا‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬طويل‭ ‬الأمد‭ ‬لمؤسسة‭ ‬إنجاز‭ ‬البحرين،‭ ‬تم‭ ‬منحه‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬التقديرية‭ ‬خلال‭ ‬الحفل،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬السيد‭ ‬عثمان‭ ‬أحمد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لعمله‭ ‬عضوا‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬المؤسسة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬حصل‭ ‬الموظف‭ ‬فيصل‭ ‬أسامة‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬‮«‬المتطوع‭ ‬البلاتيني‮»‬‭. ‬كما‭ ‬فاز‭ ‬البنك‭ ‬بجائزة‭ ‬‮«‬الخدمة‭ ‬التطوعية‮»‬‭ ‬تقديرًا‭ ‬لجهود‭ ‬الموظفين‭ ‬الذين‭ ‬قضوا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬269‭ ‬ساعة‭ ‬في‭ ‬ممارسة‭ ‬أعمال‭ ‬تطوعية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬عامي‭ ‬2022‭ ‬و2023‭.‬

تُمثل‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬إحدى‭ ‬القيم‭ ‬الأساسية‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭. ‬لذا،‭ ‬فهو‭ ‬يسعى‭ ‬دائمًا‭ ‬لتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬وتشجيع‭ ‬الموظفين‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬وأنشطة‭ ‬تعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭.‬