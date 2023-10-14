إشادة بحرينية باستضافة المغرب اجتماعات صـنـدوق الـنــقــد الـدولــي والبـنـك الدولي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
التقى الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، بحضور رشيد محمد المعراج والسفير خالد بن سلمان بن جبر المسلم سفير مملكة البحرين لدى المملكة المغربية الشقيقة، نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية الشقيقة، وذلك في إطار مشاركة معاليه في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في مدينة مراكش بالمملكة المغربية الشقيقة. وفي بداية اللقاء، حمّل وزير المالية والاقتصاد الوطني، وزيرة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية، نقل تحيات وتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، متمنيًا للمملكة المغربية الشقيقة دوام التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته.
وأعرب وزير المالية والاقتصاد الوطني عن خالص الشكر والتقدير للمملكة المغربية الشقيقة على استضافتها الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مستعرضاً العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة.
كما جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي والدفع بها نحو آفاق أرحب بما يحقق التطلعات المشتركة، واستعراض مخرجات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومناقشة آخر التطورات والمستجدات على صعيد الاقتصاد العالمي.
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