البحرين والولايات المتحدة تؤكدان أهمية الاتفاقية الشاملة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬متانة‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الصديقة،‭ ‬والتي‭ ‬شكلت‭ ‬أنموذجاً‭ ‬للتعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬منوهاً‭ ‬بأهمية‭ ‬الدفع‭ ‬بتلك‭ ‬العلاقات‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقائه،‭ ‬بحضور‭ ‬رشيد‭ ‬محمد‭ ‬المعراج‭ ‬محافظ‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬السيد‭ ‬رامين‭ ‬تولوي‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الصديقة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الاجتماعات‭ ‬السنوية‭ ‬للبنك‭ ‬الدولي‭ ‬وصندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬المنعقدة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬مراكش‭ ‬بالمملكة‭ ‬المغربية‭ ‬الشقيقة‭.‬

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‬وجرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬المجالين‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي،‭ ‬والتأكيد‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تمثله‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الشاملة‭ ‬للتكامل‭ ‬الأمني‭ ‬والازدهار‭ (‬ C ‭-‬ SIPA ‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬التوقيع‭ ‬عليها‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لمدينة‭ ‬واشنطن،‭ ‬من‭ ‬منطلقٍ‭ ‬لتعزيز‭ ‬التكامل‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الأمنية‭ ‬والعسكرية‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬والتجارة‭ ‬والاستثمار،‭ ‬وإسهاماتها‭ ‬في‭ ‬تقوية‭ ‬المنظومة‭ ‬الأمنية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬للمنطقة‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬التوجهات‭ ‬التنموية‭.‬