البحرين والولايات المتحدة تؤكدان أهمية الاتفاقية الشاملة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على متانة العلاقات التاريخية التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، والتي شكلت أنموذجاً للتعاون الوثيق والشراكة الاستراتيجية المتميزة في مختلف المجالات، منوهاً بأهمية الدفع بتلك العلاقات نحو آفاق أرحب بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين.
جاء ذلك لدى لقائه، بحضور رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، السيد رامين تولوي مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وذلك في إطار المشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في مدينة مراكش بالمملكة المغربية الشقيقة.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه التعاون القائم بين البلدين في المجالين المالي والاقتصادي، والتأكيد على ما تمثله الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار ( C - SIPA )، التي تم التوقيع عليها بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية خلال زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمدينة واشنطن، من منطلقٍ لتعزيز التكامل في المجالات الأمنية والعسكرية والتكنولوجيا الحديثة والتجارة والاستثمار، وإسهاماتها في تقوية المنظومة الأمنية والاقتصادية للمنطقة بما يدعم التوجهات التنموية.
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