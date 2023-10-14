13 مرحلة لربط العاصمة بالمنطقة الجنوبية

أكدت الهيئة العامة للطرق إنجاز 83% من مشروع ازدواج طريق ((الرياض - الرين - بيشة))، الذي يبلغ طوله 650 كم، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تحسين جودة الطرق، والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة.

رفع الكفاءة

يهدف المشروع إلى زيادة كفاءة وفاعلية أداء قطاع النقل، ورفع مستوى السلامة المرورية، وتحسين البنية التحتية للطرق، وربط العاصمة (الرياض) بالمناطق الجنوبية (عسير، وجازان، والباحة)، وبعض محافظات منطقة مكة المكرمة بطريق مختصر، بالإضافة للارتقاء بجودة الحياة في المدن، وخدمة المناطق السياحية في المملكة. وينقسم المشروع إلى 13 مرحلة جرى تنفيذها تباعا.

المرحلة الأولى والثانية

انتهت المرحلة الأولى والثانية 100% بطول 140كم، وبلغت نسبة الإنجاز في المرحلتين الثالثة والرابعة 87%، البالغ طولهما 88 كم. في حين بلغت في المرحلتين الخامسة والسادسة 80%، البالغ طولهما 72 كم. بينما سجلت نسبة الإنجاز في المرحلتين السابعة والثامنة 85%، البالغ طولهما 112 كم، ووصلت النسبة في المرحلة التاسعة 55%، البالغ طولها 34 كم، وسجلت 63% في المرحلة العاشرة، البالغ طولها 33 كم.

%84 نسبة الإنجاز

سجلت نسبة الإنجاز في المرحلة الحادية عشرة 84%، البالغ طولها 35 كم. وفي المرحلة الثانية عشرة، البالغ طولها 45 كم، سجلت 54%. أما المرحلة الثالثة عشرة، التي يبلغ طولها 90 كم، فهي تحت الترسية.

تعزيز واستدامة

تستهدف إستراتيجية قطاع الطرق تعزيز واستدامة قطاع الطرق بقيادة كفاءات وطنية، ورفع جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها، حيث ترتكز الإستراتيجية على 3 محاور ((الجودة، والسلامة المرورية، والكثافة المرورية)).