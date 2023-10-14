13 مرحلة لربط العاصمة بالمنطقة الجنوبية
التاريخ
10/14/2023 11:24:39 PM
| أكدت الهيئة العامة للطرق إنجاز 83% من مشروع ازدواج طريق ((الرياض - الرين - بيشة))، الذي يبلغ طوله 650 كم، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تحسين جودة الطرق، والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة.
رفع الكفاءة
يهدف المشروع إلى زيادة كفاءة وفاعلية أداء قطاع النقل، ورفع مستوى السلامة المرورية، وتحسين البنية التحتية للطرق، وربط العاصمة (الرياض) بالمناطق الجنوبية (عسير، وجازان، والباحة)، وبعض محافظات منطقة مكة المكرمة بطريق مختصر، بالإضافة للارتقاء بجودة الحياة في المدن، وخدمة المناطق السياحية في المملكة. وينقسم المشروع إلى 13 مرحلة جرى تنفيذها تباعا.
المرحلة الأولى والثانية
انتهت المرحلة الأولى والثانية 100% بطول 140كم، وبلغت نسبة الإنجاز في المرحلتين الثالثة والرابعة 87%، البالغ طولهما 88 كم. في حين بلغت في المرحلتين الخامسة والسادسة 80%، البالغ طولهما 72 كم. بينما سجلت نسبة الإنجاز في المرحلتين السابعة والثامنة 85%، البالغ طولهما 112 كم، ووصلت النسبة في المرحلة التاسعة 55%، البالغ طولها 34 كم، وسجلت 63% في المرحلة العاشرة، البالغ طولها 33 كم.
%84 نسبة الإنجاز
سجلت نسبة الإنجاز في المرحلة الحادية عشرة 84%، البالغ طولها 35 كم. وفي المرحلة الثانية عشرة، البالغ طولها 45 كم، سجلت 54%. أما المرحلة الثالثة عشرة، التي يبلغ طولها 90 كم، فهي تحت الترسية.
تعزيز واستدامة
تستهدف إستراتيجية قطاع الطرق تعزيز واستدامة قطاع الطرق بقيادة كفاءات وطنية، ورفع جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها، حيث ترتكز الإستراتيجية على 3 محاور ((الجودة، والسلامة المرورية، والكثافة المرورية)).
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