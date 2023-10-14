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فرنسا في حالة تأهب بعد مقتل مدرس طعنا

10/14/2023 11:23:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استنفرت فرنسا أمنيا تحسبا لأية اعتداءات، بعد مقتل مدرس للغة الفرنسية طعنا بسكين أمام مدرسة ثانوية في أراس بشمال البلاد، على يد شاب مدرج على قائمة الأجهزة الأمنية للتطرف، وهو عمل وصفه الرئيس إيمانويل ماكرون بأنه «إرهاب».
وأعلن قصر الإليزيه غداة هذا الهجوم أنه سيتم نشر ما يصل إلى سبعة آلاف جندي من قوة «سانتينيل» (لمكافحة الإرهاب) «حتى إشعار آخر».
وأكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن هجوم «أراس» وقع في «أجواء سلبية للغاية» بسبب الصراع الدائر بين إسرائيل وحماس، مؤكدا أن هناك «صلة بين ما حدث بلا شك في الشرق الأوسط وما قام به» المهاجم.
وأشار دارمانان إلى أن المهاجم محمد موغوشكوف، البالغ من العمر حوالي عشرين عاما، كان تحت المراقبة، واعتقلته المديرية العامة للأمن العام في اليوم السابق للحادث «للتحقق ما إذا كان يملك سلاحا» و«للتحقق من هاتفه والرسائل المشفرة بشكل خاص».
والمهاجم، بحسب الإدارة الفرنسية، مولود في جمهورية إنغوشيا الروسية ووصل إلى فرنسا عام 2008، وهو يحمل الجنسية الروسية بحسب مصدر في الشرطة.
وتم ترحيل والده، المدرج ايضا على قوائم التطرف لدى الأجهزة الأمنية الفرنسية، في عام 2018، وفقا لدارمانان، لكنه لم يرحل لأنه دخل فرنسا قبل بلوغه سن الـ 13 عاما.
وقررت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن رفع مستوى حالة التأهب إلى مستوى «الهجوم الطارئ»، وهو أعلى مستوى في هذا النظام الأمني، والذي يسمح بتعبئة الموارد بشكل استثنائي، حسبما أشار مكتبها.
وقرر مدير مجمع مدارس غامبيتا، وسط مدينة أراس، إعادة فتح المؤسسة التعليمية السبت أمام الطلاب والمعلمين «الذين يرغبون» بمواصلة دروسهم، بحسب الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي زار الموقع.
وأمام المدرسة الثانوية المكلومة، تجمع الطلاب وهم مازالوا في حالة صدمة.
وقالت كاميل (17 عاما) التي شهدت الهجوم «من الأفضل ترك المدرسة الثانوية مفتوحة، حتى يتمكن الجميع من القدوم والتحدث والحداد»، مشيرة الى انه بهذه الطريقة يمكن إظهار واجب «مقاومة الإرهاب».
من جهته، أعلن وزير التربية غابرييل أتال عن نشر ألف عنصر أمني في المدارس التي تقرر فتح 500 منها في مختلف أنحاء فرنسا.
وقال مصدر بالشرطة إنه تم اعتقال عشرة أشخاص على الأقل، من بينهم المهاجم واثنان من إخوته. وأضاف إن أحدهم موقوف لإدانته بالمشاركة في التخطيط للهجوم.
وأكد الرئيس ماكرون أن الضحية دومينيك برنار هو مدرس لغة فرنسية في الثانوية، «اعترض المهاجم وأنقذ بلا شك العديد من الأرواح»، داعيا الفرنسيين إلى «الوقوف معا».
وهذا الأستاذ البالغ من العمر 57 عاما هو من أراس وأب لثلاث بنات ومتزوج من معلمة، وكان «يحظى بتقدير طلابه وزملائه»، بحسب شهادات جمعتها وكالة فرانس برس.
وقال مدعي عام مكافحة الإرهاب جان فرانسوا ريكار، المسؤول عن التحقيق، إن الرجل قتل أمام الثانوية، حيث أصيب مدرس آخر أيضا.
وحث اليمين الفرنسي الحكومة على إعلان «حالة الطوارئ»، فيما اتهم اليمين المتطرف الحكومة بالفشل، ودعا إلى استقالة وزير الداخلية.

MENAFN14102023000130011022ID1107241454

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