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معارك محتدمة في أفدييفكا الأوكرانية ومساع روسية لـ تطويقها

10/14/2023 11:23:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت روسيا امس أنها أسقطت طائرتين مسيرتين هجوميتين فوق البحر الأسود في منتجع سوتشي جنوب البلاد.
وقال حاكم منطقة كراسنودار أليكسي كوبايغورودسكي على منصات التواصل الاجتماعي «أسقطت مسيرتان فوق البحر». وأضاف «لم تقع إصابات أو أضرار في المدينة»، مؤكدا أن المطار يعمل بشكل «طبيعي» وأن «الوضع تحت السيطرة».
وقال الجيش الروسي إنه أحبط «هجوما إرهابيا شنه نظام كييف»، مضيفا أن الدفاعات الجوية «دمرت مسيرتين» فوق البحر الأسود «قرب ساحل منطقة كراسنودار».
لكن فيما قال الحاكم إن المطار يعمل بشكل طبيعي تحدثت وسائل إعلام روسية عن إرباك في الحركة وقت الهجوم.
وأفادت وكالة إنترفاكس نقلا عن الجهاز الإعلامي بالمطار عن تطبيق قيود مؤقتة في المطار لأسباب أمنية.
في الأثناء، أفادت كييف عن معارك «محتدمة» حول أفدييفكا في شرق البلاد، موضحة أن القوات الروسية «لم تتوقف عن مهاجمة» المدينة التي تعد المركز الصناعي الرمزي، منذ عدة أيام في محاولتها لتطويقها.
وقال فيتالي باراباش الذي يدير شؤون المدينة للتلفزيون الأوكراني «لم يتوقف العدو عن مهاجمة أو قصف المواقع حول المدينة». وأشار إلى أن المعارك «محتدمة للغاية».
وأضاف باراباش «إنهم يحاولون محاصرة المدينة»، لافتا إلى أن موسكو تنشر «المزيد من القوات الجديدة» في المنطقة.
وبينما تحدث عن قتال عنيف، قال «بالتأكيد لا يوجد صمت هناك على الإطلاق. تبادل إطلاق النار مستمر سواء من شمال المدينة أو من جنوبها».
من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف تحافظ على مواقعها في أفدييفكا، بينما أفادت موسكو بأنها حسنت مواقعها هناك.

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