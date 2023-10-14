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الناخبون الأستراليون يرفضون منح السكان الأصليين مزيدا من الحقوق

10/14/2023 11:23:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رفض الناخبون الأستراليون في استفتاء تاريخي منح السكان الأصليين مزيدا من الحقوق والاعتراف بهم في دستور البلاد.
وأظهرت نتائج التصويت في ثلثي مراكز الاقتراع أن 55% من الناخبين صوتوا برفض الاعتراف بالسكان الأصليين وشعب «جزر مضيق توريس» في الدستور.
وكان من شأن الإصلاح المقترح أيضا إنشاء هيئة استشارية تكون بمنزلة «صوت» للبرلمان، تمنح السكان الأصليين الحق في استشارتهم في السياسات التي تؤثر عليهم، والمساعدة في التصدي لعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية العميقة.
ورغم الدعم الذي تلقته من حكومة يسار الوسط، كانت هزيمة الحملة المؤيدة للإصلاح متوقعة على نطاق واسع، حسبما أظهرته استطلاعات الرأي على مدى أشهر.
وأقر نائب رئيس الوزراء الاسترالي ريتشارد مارلز بالهزيمة وقال لشبكة «إيه بي سي» العامة إن «الأستراليين لم يصوتوا لصالح تغيير الدستور».
ورغم الهزيمة المتوقعة عبر السكان الأصليون الاستراليون عن غضبهم واستيائهم من رفض الأغلبية البيضاء الاعتراف بالماضي الاستعماري الدموي للبلاد.
وقال مدير الحملة المؤيدة للإصلاح دين باركن «إنها نتيجة صعبة جدا»، مضيفا «فعلنا كل ما بوسعنا».
وبعد أكثر من 230 عاما على وصول أولى السفن البريطانية الاستعمارية إلى سيدني، اقترح رئيس الحكومة أنتوني ألبانيزي التعديلات كخطوة نحو المصالحة العرقية.
لكن المقترح أثار جدلا مليئا بالحقد والعنصرية، كشف عن الهوة بين شعوب الأمم الأولى والأغلبية البيضاء.
وأظهرت استطلاعات الرأي باستمرار أن الناخبين، وغالبيتهم من البيض يصنفون قضايا السكان الأصليين في مرتبة أدنى بكثير في قائمة أولوياتهم الأساسية.
ونجحت حملة المعارضة في توجيه دفة المخاوف بشأن دور وفعاليات الهيئة الاستشارية وشجعت الناس على التصويت بـ «لا» إذا كانوا مترددين.
وترافق النقاش مع انتشار معلومات مضللة على الإنترنت، ومنها ما ألمح إلى أن «الصوت» الذي تمثله الهيئة الاستشارية سيؤدي إلى الاستيلاء على أراض أو إلى نظام يشبه الفصل العنصري في جنوب افريقيا، أو أن الإصلاح جزء من مؤامرة ما من جانب الأمم المتحدة.
وعبر أحد زعماء السكان الأصليين توماس مايو عن الغضب إزاء سلوك الحملة الرافضة للإصلاح والتي كان من أبرز مؤيديها زعيم المحافظين المعارض بيتر داتون، وقال «لقد كذبوا على الشعب الأسترالي. لا ينبغي على الشعب الأسترالي أن ينسى هذا الكذب في ديموقراطيتنا».
واستقر السكان الأصليون في المنطقة قبل نحو 65 ألف عام لكنهم يعانون التمييز منذ نهاية القرن الثامن عشر إثر وصول المستوطنين البريطانيين وشن حملات لقمعهم.
ولاتزال أوجه اللامساواة شديدة في أوساط السكان الأصليين، إذ تعاني هذه الأقلية من ظروف عيش أصعب ووصول محدود إلى الرعاية الصحية والتعليم ومن تدني الأجور ومتوسط العمر المتوقع.

MENAFN14102023000130011022ID1107241452

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