Sunday, 15 October 2023 08:14 GMT

جيم جوردان يواجه تحدي التصويت القاتم لرئاسة مجلس النواب الأميركي

10/14/2023 11:23:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يواجه النائب المحافظ عن ولاية أوهايو جيم جوردان تحديا مهما قبل ان يصبح رئيسا لمجلس النواب الأميركي، وذلك بعد ترشيحه رسميا من قبل النواب الجمهوريون في المجلس خلفا لكيفن مكارثي.
ويعاني الحزب الجمهوري من حالة تخبط في أعقاب الإقالة المفاجئة لمكارثي من رئاسة مجلس النواب في الثالث من أكتوبر الماضي على خلفية انقسامات بين المعتدلين وأنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، قبل عام من الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2024.
وفضل الجمهوريون جوردان، الذي يحظى بالتأييد في أوساط اليمين ومن ترامب ايضا رغم كونه شخصية مثيرة للانقسام، على أوستن سكوت عضو الكونغرس عن ولاية جورجيا وحليف رئيس مجلس النواب السابق كيفن مكارثي.
وفاز جوردان بأغلبية 124 صوتا مقابل 81 صوتا على أوستن سكوت.
وكان جوردان قد خسر في تصويت مغلق الأربعاء الماضي ترشيح الحزب الجمهوري لمنصب رئيس مجلس النواب أمام زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيف سكاليس بأغلبية 99 صوتا مقابل 113، غير أن الأخير فشل في حشد الدعم الكافي داخل الحزب وأعلن في اليوم التالي انسحابه من السباق.
ويواجه جوردان الآن تحديا مشابها لما واجهه سكاليس، وهو تحدي «التصويت القاتم»، حيث يحتاج إلى 217 صوتا على الأقل من زملائه الجمهوريين حتى يصبح رئيسا للمجلس، وسط أغلبية ضئيلة للجمهوريين تبلغ 221 مقعدا مقابل 212 مقعدا للديموقراطيين في المجلس.
وقال العديد من الجمهوريين المعتدلين بالفعل إنهم لن يدعموه، ما يمهد الطريق لاستمرار الاقتتال الداخلي المرير داخل الحزب، والذي أصاب مجلس النواب بالفعل بالشلل لعدة أيام.
وجاءت الفوضى الأخيرة بعد الإطاحة غير المسبوقة بمكارثي، الذي أقيل من منصبه الأسبوع الماضي، في خطوة بدأها عضو محافظ من حزبه. وكانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يتم فيها التصويت على تجريد رئيس مجلس النواب من منصبه.
ولا يستطيع مجلس النواب المضي قدما بعملياته التشريعية حتى يتم اختيار رئيس جديد له، ويحتاج المشرعون إلى إقرار مشروع قانون الإنفاق قبل نفاد التمويل الحكومي في منتصف نوفمبر المقبل.

MENAFN14102023000130011022ID1107241451

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث