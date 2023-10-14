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محمد بن زايد وبلينكن بحثا توفير الحماية للمدنيين وفتح ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات إلى غزة

10/14/2023 11:23:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وبحثا خلال اللقاء الأولوية القصوى لضمان توفير الحماية الكاملة للمدنيين والحفاظ على أرواحهم وضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة إلى جانب الوقف الفوري لجميع أشكال التصعيد.
وتناول اللقاء، الذي جرى في قصر الشاطئ - ضرورة تكثيف الجهود والمساعي الديبلوماسية الإقليمية والدولية لاحتواء الموقف ومنع تفاقم الأوضاع واندلاع مزيد من العنف والأزمات في المنطقة وذلك في ظل تطورات الأوضاع وتداعياتها الخطيرة التي تشهدها.
وبحث الجانبان أهمية العمل على إيجاد أفق سياسي واضح لضمان تحقيق السلام العادل والشامل الذي يرسخ الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدين حرصهما المشترك على تعزيز الاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط. واستعرض الرئيس الإماراتي ووزير الخارجية الأميركي خلال اللقاء علاقات التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تنميته في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة.

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