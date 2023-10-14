محمد بن زايد وبلينكن بحثا توفير الحماية للمدنيين وفتح ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات إلى غزة

(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وبحثا خلال اللقاء الأولوية القصوى لضمان توفير الحماية الكاملة للمدنيين والحفاظ على أرواحهم وضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة إلى جانب الوقف الفوري لجميع أشكال التصعيد.
وتناول اللقاء، الذي جرى في قصر الشاطئ - ضرورة تكثيف الجهود والمساعي الديبلوماسية الإقليمية والدولية لاحتواء الموقف ومنع تفاقم الأوضاع واندلاع مزيد من العنف والأزمات في المنطقة وذلك في ظل تطورات الأوضاع وتداعياتها الخطيرة التي تشهدها.
وبحث الجانبان أهمية العمل على إيجاد أفق سياسي واضح لضمان تحقيق السلام العادل والشامل الذي يرسخ الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدين حرصهما المشترك على تعزيز الاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط. واستعرض الرئيس الإماراتي ووزير الخارجية الأميركي خلال اللقاء علاقات التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تنميته في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة.
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