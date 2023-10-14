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رفض إسلامي وعربي قاطع لتهجير إسرائيل القسري لسكان القطاع

10/14/2023 11:23:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) خديجة حمودة ـ وكالات
استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، في ديوان الوزارة بالرياض، نظيره الأميركي أنتوني بلينكن. وأكد وزير الخارجية السعودي في بداية اللقاء، رفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، معربا عن إدانته لاستهداف المدنيين بأي شكل. وشدد بن فرحان على مطالبة المملكة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ومحيطها، ورفع الحصار عن القطاع تماشيا مع القانون الدولي، والعمل على ضمان دخول المساعدات الإنسانية الملحة من غذاء ودواء، والحاجة إلى بذل جهد جماعي سريع لوقف دوامة العنف المستمرة، وكافة أشكال التصعيد العسكري ضد المدنيين لمنع حدوث كارثة إنسانية.
وأوضح وزير الخارجية السعودي أن الحوار هو المسار الوحيد لإيجاد حل سياسي عادل وشامل للنزاع، وأن على المجتمع الدولي أن يضطلع بمسؤوليته لوقف العنف والدفع بعملية السلام وفقا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.
من جهتها أعلنت منظمة التعاون الإسلامي عن عقد اجتماع وزاري عاجل بمدينة جدة في 18 أكتوبر الجاري لتدارس التصعيد العسكري وتهديد المدنيين العزل في غزة.
وقالت المنظمة في بيان على موقعها الالكتروني أمس: «بدعوة من المملكة العربية السعودية، رئيس القمة الإسلامية في دورتها الحالية ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، تعقد اللجنة التنفيذية للمنظمة اجتماعا استثنائيا عاجلا على مستوى الوزراء، لتدارس التصعيد العسكري في غزة ومحيطها وتفاقم الأوضاع بما يهدد المدنيين وأمن واستقرار المنطقة».
وأكدت «التعاون الإسلامي» في بيان منفصل، رفضها المطلق وإدانتها لدعوات اسرائيل للتهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني ومحاولات ترحيل الأزمة الإنسانية التي يفاقمها الاحتلال إلى دول الجوار.
وفي السياق، دعت جامعة الدول العربية إلى فتح ممرات لدخول المساعدات إلى غزة، وأكدت رفضها القاطع أي شكل من أشكال ترحيل سكان القطاع قسرا من شماله لجنوبه أو عقابهم جماعيا على نحو ينتهك القانون الدولي الإنساني، مشددة على أن ما يحدث يجعل السلام أبعد منالا.
وأكد الامين العام للجامعة أحمد أبوالغيط خلال استقباله وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك أن «وقف إطلاق النار في غزة هو الأولوية ولا بد من فتح ممرات لدخول المساعدات الانسانية».
من جانبها، أكدت قطر رفضها القاطع لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين من غزة، مشددة على أن إجبار المدنيين على النزوح أو اللجوء يعد انتهاكا للقوانين الدولية. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان «تدعو دولة قطر إلى رفع الحصار عن القطاع وتوفير الحماية التامة للمدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني». وأكد البيان أن الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام في المنطقة هي الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يضمن إعادة الحقوق للشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
بدورهما، دعت مصر وتركيا إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين في غزة وعدم تعريضهم للحصار أو التهجير.
وذكرت الرئاسة المصرية في بيان أن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان حيث تم التوافق حول الخطورة البالغة للوضع الراهن وتهديده لاستقرار وأمن المنطقة، مما يتطلب تكثيف الجهود الدولية للعمل على الوقف الفوري للعنف واستعادة التهدئة، واتخاذ إجراءات فورية وفعالة لحماية المدنيين ومنع تعريضهم لمخاطر القتل والتشريد والدمار.
وفي سياق متصل، أكد الأردن ان أي تحرك من إسرائيل لفرض تهجير جديد على الفلسطينيين سيدفع المنطقة كلها نحو «هاوية تعمق التصعيد والصراع وتوسعه». وقال وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي إن «منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضغطها على أكثر من مليون غزي في شمال القطاع لمغادرة بيوتهم في الوقت الذي تستعر فيها حربها على القطاع، خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني وقانون الحرب». واوضح أن «كل يوم يمر دون وقف التصعيد والحرب ووقف الكارثة الإنسانية يدفع ثمنه الأبرياء ويضع مستقبل المنطقة كلها على طريق الصراع والعنف وعدم الاستقرار». جاء ذلك في وقت بدأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني جولة إلى أوروبا تشمل: بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا، وذلك في إطار جهود ديبلوماسية مكثفة تهدف إلى «حشد الدعم لإنهاء الكارثة الإنسانية الوشيكة في غزة ومنع اندلاع صراع أوسع نطاقا» بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني.
الى ذلك، اعتبر وزير الخارجية الصيني وانغ يي أنه يجب على واشنطن أن «تؤدي دورا مسؤولا» في الحرب بين إسرائيل و«حماس». وقال وانغ خلال اتصال هاتفي مع نظيره الاميركي انتوني بلينكن امس انه «على الولايات المتحدة أن تؤدي عمليا دورا بناء ومسؤولا، لدفع القضية إلى مسار يوصل إلى تسوية سياسية في أقرب وقت ممكن»، وفقا لبيان نشرته وزارة الخارجية الصينية.
وأضاف أن بكين دعت إلى «عقد اجتماع سلام دولي في أقرب وقت لتعزيز التوصل إلى توافق واسع النطاق». وشدد على ان «المخرج الأساسي للقضية الفلسطينية يكمن في تنفيذ حل الدولتين». بدوره، طالب بلينكن نظيره الصيني باستخدام نفوذ بكين من أجل استعادة الهدوء في الشرق الأوسط.

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