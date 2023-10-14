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كويت الإنسانية

10/14/2023 11:23:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اليوم يحق لنا ككويتيين ان نفتخر ونتباهى بوطننا امام العالم بأسره، فعندما تتعرض الكثير من الدول إلى أزمات او كوارث طبيعية وما يصاحبها من ظروف صعبة، فتجد الكويت من أولى الدول التي تهب لمساعدتها من خلال تسيير القوافل الجوية التي تحمل المواد الغذائية والدوائية والخيام والملابس والبطانيات والمفارش، بل انها تقوم بدور اكبر واعظم من خلال ارسال الأطباء لإجراء العمليات الجراحية المستعجلة.
ولا ننسى الدول الافريقية التي تتعرض لأمراض وأوبئة يفقد بسببها الاطفال والنساء والشيوخ حاسة البصر، فيقوم الفريق الطبي الكويتي بالتعامل مع تلك الحالات وإرجاع البصر لهم من جديد بعد ان اصبحوا أكفاء. الكويت لم تفرق يوما من الأيام بين دولة وأخرى حتى لو كانت تلك الدول لها مواقف غير جيدة، فإنها تعودت أن تدوس على جراحها، فمساعداتها غطت أرجاء المعمورة، وأصبح العمل الإنساني ديدنها وشعارا لها ولقيادتها.
اليوم الشعب الفلسطيني الشقيق يتعرض لهجمة وحرب شرسة من قبل العدو الصهيوني الذي لم يعد يفرق بين كبير أو صغير أهدافه العسكرية تصيب وتشمل الجميع الأطفال والنساء والمدنيين العزل، ورغم محاولة العدو عزل غزة وحصارها وتجويعها إلا ان الجميع شاهد حملات الهلال الأحمر الكويتية هي الوحيدة التي تخترق الحصار وتوزع مساعداتها هناك وذلك بسبب خبرتها الطويلة في هذا المجال.
نحن اليوم عندما نرى الكثير من الدول تدعم العدو الصهيوني وفي المقابل نجد الكويت تعلن رفضها وعدم وضع يدها في يد العدو المحتل والمغتصب فإن هذا يزيدنا فخرا ويرفع من قيمة وشأن وطننا وشعبنا أمام الامة العربية والإسلامية. على مر التاريخ، الكويت كان لها الدور الأكبر في القضية الفلسطينية ودعـــمها في كل المجالات عسكريا وديبلوماسيا ماديا معنويا إعلاميا. فاليـــوم حقيقة يحزننا ويؤلمنا ما يتعرض له اخوتنا وأشقاؤنا في فلســطين، وأنا على يقين بأن الكـــويت ستتحرك على كل الأصعدة من خلال المنظمات الدولية والــــعربية لإنهاء الأزمة وإرجاع الحق الفلسطيني لأهله.
نسأل الله سبحانه وتعالى ان يخلص وينقذ الشعب الفلسطيني من هذه المحنة وأن تعود له أرضه الحقيقية وينعم بالأمن والاطمئنان.

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