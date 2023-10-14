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السجائر الإلكترونية.. آفة قاتلة

10/14/2023 11:23:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يروق لنا عندما نرى دولة خليجية على خطى التوجه لإنهاء وجود التبغ ومنتجاته، ولفائفه ومشتقاته، وتداول الشيشة التقليدية والإلكترونية، فقد تخطت قطر الشقيقة شوطا رائعا عبر تشريع قانون لحظر بيع هذه المنتجات الحديثة وتداولها وتصنيعها والترويج لها والتشجيع على تعاطيها في الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، ودعمت القانون بعقوبات مشددة من السجن والغرامة المالية.
وفي الشمال الغربي من عالمنا، تعكف بريطانيا على دراسة حظر السجائر الإلكترونية، عندما استشعرت خطورتها على الأطفال إثر تسارع انتشارها بينهم، وقيام الحكومة بالتخلص من نفايات 5 ملايين من هذه السجائر أسبوعيا، بزيادة 4 أضعاف عن العام الماضي.
وفي فرنسا دقوا ناقوس الخطر، وعكفوا على دراسة حظرها نهاية العام الحالي، وذلك في جزء من خطة حكومية لإسدال الستار على كل أشكال التدخين خلال 5 سنوات، بعد إحصائيات بأن 75 ألف شخصا يقتلهم التدخين سنويا.
أستراليا هي الأخرى تخطط لمواجهة وباء السجائر «الترفيهية» والشيشة الإلكترونية، فوضعت شرطا لشرائها بتقديم شهادة طبية، وقبل ذلك سنغافورة وتايلند اللتان حظرتا كل أشكال هذه السجائر لتكلفتها الباهظة على الدولة والمجتمع، ولما ترى من إرهاق لميزانيتها الصحية.
لست هنا لأستعرض إحصائيات أو أتحدث عن نتائج آفة التدخين على الأفراد والأسر والأمم، فخلفية ذلك يدركها الجميع، فما أريده في هذه السطور هو أن أسلط الضوء على التدخين بشكله الجديد ورونقه المعاصر وإغرائه لشريحة الشباب والصغار في مجتمعنا، فالقلوب تعتصر وجعا عندما نرى هذه الآفة قد تمكنت من أدمغة الكثير منهم، وبلغت حد الظاهرة، وخلقت أجيالا جديدة من المدمنين، الذين يحصلون عليها بألوان زاهية وعبوات جذابة.
وتزداد المشاهد اليوم لنرى أطفالا بعمر الزهور يستخدمون السجائر التقليدية أو الإلكترونية، بل وصلت هذه السجائر إلى مدارسنا الابتدائية، حيث يسهل إخفاء السيجارة في شنطة الطالب وداخل مقلمته، ومن ثم يستخدمها في حمام المدرسة أو خارج أسوارها.
والأدهى والأمر أن هذه العدوى انتشرت بين الإناث، فنرى الأدخنة تتصاعد من نافذة سيارتها دونما حياء يلجمها أو أخلاق تردعها، وهناك أبناء يدخنون على مرأى من والديهم، وآباء وأمهات انعدمت ضمائرهم فلم يتورعوا عن التدخين أمام أبنائهم وبناتهم الصغار، وهذا يعني الوصول إلى مستوى يتطلب وقفة ومراجعة تربوية.
وإذ إننا أمام مئات الدراسات من الجامعات العالمية المرموقة ومراكز البحوث الكبرى التي تؤكد أن التبغ بأشكاله القديمة والمعاصرة، يؤدي لتلف الحمض النووي في الفم والجسم، ولزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والذبحات الصدرية والسرطانات الرئوية، فإن الظاهرة مازالت تتمدد وتأخذ المزيد من شعبيتها، وفي حين أن المدخن المبتلى بهذه الأمراض دفع ثمنا عظيما من صحته وماله، إلا أن أثمانا باهظة تقتطع من الميزانيات الحكومية للصرف على علاج هؤلاء سواء في الداخل أو الخارج، وهذا ما قض مضاجع الدول آنفة الذكر بعد أن استشعروا الخطر الداهم على أمتهم وشعوبهم، وهذا ما يدفعنا لأن ندق ناقوس الخطر في إطار الأسرة والمجتمع وصناع القرار لإنهاء هذا الشبح الذي يخيم على اقتصادنا وصحة مجتمعنا.
وقبل أن أختم مقالتي، أناشد الآباء والأمهات ألا يحملوا أبناءهم وبناتهم كلفة انجرارهم وراء التدخين ومجاهرتهم به بين أفراد الأسرة، فهذه كارثة تربوية، وأن يغرسوا فيهم أن هذه السجائر الإلكترونية الجاذبة إنما هي خدعة كاذبة، وأن ما يروج له من أن السجائر الإلكترونية هي البدائل الآمنة للتدخين العادي ليس إلا دعايات زائفة لموت مغلف بأزهى الألوان والنكهات.
أيها الأب الكريم، إن ابتليت بهذه المعصية والآفة، فتب منها وأقلع عنها، وإن كان لا محالة فاستتر منها أمام أبنائك وبناتك، وإن رأيت ابنك يحمل سيجارة بكل جرأة، فاعلم أنه يقلد أباه، ويضع رجله على نفس درب التهلكة، وسيقول لك: أفعل مثلك يا أبي، كما قال شاعرهم:
وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه
هدانا الله جميعا.. آمين

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